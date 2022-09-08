Эксперт оценил спрос на iPhone 14 в России

«Базовый iPhone 14 – это по-другому упакованный iPhone 13, в котором использовали более дешевые комплектующие. Аппарат удешевили, при этом цену для потребителя подняли», – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя выход новой линейки смартфонов от Apple, которая также будет доступна в России.

В среду, 7 сентября, прошла осенняя презентация продукции корпорации Apple, на которой в том числе была представлена новая линейка смартфонов iPhone 14. На этот раз компания выпустила лишь четыре модели телефона: базовые 14 и 14 Plus, а также 14 Pro и 14 Pro Max. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что россияне смогут приобрести новинку, поскольку iPhone 14 будет поставляться в страну по параллельному импорту.

«Базовый iPhone 14 – это по-другому упакованный iPhone 13, в котором использовали более дешевые комплектующие. Аппарат удешевили, при этом цену для потребителя подняли: процессор остался тот же, что и год назад, память теперь поставляют китайские компании, а значит, скорее всего, срок жизни смартфона будет меньше, чем у базовых iPhone 11, 12, 13», – говорит Муртазин.

Кроме того, цена на данный товар также выросла и в Европе, продолжает эксперт. В прошлом году базовый iPhone 13 Pro стоил 1150 евро, аналогичный 14-й сейчас стоит 1300 евро. В Россию же будут поступать европейские аппараты, причем как на «серый рынок», так и по параллельному импорту.

«Изменилось то, что «челка» исчезла, теперь это вырез в экране, что уже пять лет на Android как. Также появилась функция всегда включенного дисплея, новая система камер. Цены выросли: от Samsung они отличаются минимум на 30% вверх, а если сравнивать с китайскими смартфонами, то они отличаются на 50–55% вверх. Единственное, на мой взгляд, достоинство iPhone в том, что это компания Apple», – делится специалист.

Он отмечает, что российские пользователи, которые приобретут новый смартфон от Apple, не смогут покупать различные приложения и сервисы на телефон, по-прежнему нельзя будет пользоваться функцией ApplePay, а также невозможно использовать приложения российских банков, если ранее они не были скачаны. Тем не менее все еще остается возможность пополнять счет в AppStore с помощью мобильного оператора.

Кроме того, по словам собеседника, пользователи данного смартфона останутся без какой-либо поддержки производителя. В связи с этим при обнаружении поломки, телефона россиянин будет вынужден чинить его за свой счет в сторонних сервисах.

«Ситуация сейчас такова, что продажи хоть и упали в три раза, но iPhone все же покупают в России из-за статусной составляющей компании. Однако новое поколение слишком дорогое, поэтому не будет пользоваться спросом», – уверен Муртазин.

На серый рынок iPhone приедет в Россию уже 13 сентября, цена этих смартфонов будет в 1,5–2 раза выше европейской с поправкой на курс евро, рассказывает собеседник. Спустя неделю на интернет-сервисах телефоны будут стоить на 10 % больше, чем в Европе, однако эксперт подчеркивает, что завоз смартфонов в этом случае не будет легальным. По параллельному импорту iPhone появится в стране в начале октября, стоимость будет выше минимум на 30 % розничной цены в Европе: базовый – примерно 90 тыс. рублей в минимальной комплектации, 14 Pro – приблизительно от 125 тыс. рублей, а 14 Pro Max – от 135 тыс. рублей. Самый дорогой телефон из линейки может по стоимости превысить 200 тыс. рублей.

«Спроса на эти устройства у нас нет, дефицита не будет. Смартфонов хватит всем желающим купить его. Думаю, продавцы будут откупоривать бутылку шампанского каждый раз, когда они будут продавать iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max», – считает аналитик.

Также российская компания МТС открыла предварительный заказ на телефоны серии iPhone 14, передает Коммерсантъ. Цены начинаются от 84 990 руб. При этом МТС предупреждает, что компания имеет право отменить предзаказ в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки включены в перечень «недружественных» России стран.

«Это не предзаказ как таковой, МТС просто собирает деньги, и случае, если что-то пойдет не так, они вернут их покупателю. Это очень дешевый кредит за счет тех, кто захочет купить. Если все пойдет хорошо, то они продадут людям iPhone. В данный момент они продают воздух, поскольку и сами не знают, смогут ли они купить эти смартфоны или нет», – заключил Муртазин.

Ранее западные СМИ со ссылкой на инсайдерские сведения сообщили, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября. Позже на видеопрезентации iPhone 14 на официальном сайте Apple заметили «русский след»: на новый смартфон звонит девушка с русской фамилией Orlova.