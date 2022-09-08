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В видеопрезентации iPhone 14 на сайте Apple заметили «русский след»
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Девушка с русской фамилией Orlova звонит на новый iPhone 14 в видеопрезентации на официальном сайте Apple.
«Aga Orlova», – изображен контакт звонящей в видеопрезентации, передает РИА «Новости».
Между тем, стало известно, что предварительный заказ на линейку недавно представленных iPhone 14 будет доступен в России, однако дата старта продаж пока не определена.
«Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте – следите за обновлениями. Как только будет понятна дата старта продаж – на сайте откроется предзаказ но новинки техники Apple», – сообщили ТАСС в re:Store.
В свою очередь в «Мегафоне» отметили, что клиенты могут оставить заявку на iPhone 14 на официальном сайте. «Как только товар поступит в страну, мы пришлем оповещение. Предоплаты не требуется, продажи стартуют только после поступления товаров», – отметили в компании.
При этом на сайте интернет-магазина оператора связи МТС уже доступен предзаказ новой линейки iPhone. На все модели iPhone распространяется гарантия на год, а вернуть средства за оплаченный заказ можно будет в любой момент. Цены на новые модели там варьируются от 84 990 руб. на iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ до 166 990 руб. на Apple iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1ТБ.
В то же время интернет-магазин МТС оставляет за собой право отменить предзаказ на новую линейку iPhone 14 в случае изменения условий поставки из США и нарушения логистических цепочек.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ заявил, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку.
Напомним, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В моделях Pro исчезнет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
До этого сообщалось, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября.
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Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
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Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
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В США вырос спрос на изучение русского языка
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Спрос на изучение гражданами США русского языка растет, несмотря на антироссийские настроения властей страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. <...> Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».
Антонов указал на то, что «на сегодняшний день число его изучающих – 35,7 тыс. человек, из них порядка 20 тыс. – студенты».
«Он преподается в 147 школах в 40 штатах. Большинство из них поддерживают постоянную связь с посольством», – добавил посол.
При этом дипломат отметил, что ситуация на территории США с русской культурой кардинально изменилась после начала Россией специальной военной операции на Украине, «когда градус русофобии достиг беспрецедентных высот». Антонов подчеркнул, что «администрация США не только не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».
Ранее в МИД России заявили, что демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине.
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Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений
Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.
«Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля.
По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их.
«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин.
Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения.
«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер.
По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.
Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%.
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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Эрдоган: Я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада по Украине, по его словам, она нацелена на провокацию конфликта.
«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», – сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «не похоже, что это (конфликт) скоро закончится». Также Эрдоган заявил , что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.
«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Песков оценил предложение заменить слово «кешбэк» русским аналогом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в русском языке вряд ли получится заменить слово «кешбэк» на «возврат.рф», как предлагал помощник главы государства Игорь Левитин.
«Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго [произносить] – возврат.рф», – сказал он, отвечая на вопрос, приживется ли, по его мнению, такой вариант, сообщает ТАСС.
Ранее помощник главы государства Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк» и предложил это явление «назвать по-русски – «возврат.рф» или что-то такое».
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США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
В ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российской делегации должны быть предоставлены визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной (США). Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи. Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
МИД России внес в стоп-лист Шона Пена и Бена Стиллера
Россия внесла 25 граждан США в «стоп-лист» в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, в списке, в частности, американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД России.
«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте министерства.
На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
Ранее сообщалось, что Москва объявила о введении запрета на въезд в отношении 62 канадских граждан в ответ на очередное расширение Оттавой антироссийских персональных санкций.
Хиллари Клинтон рассказала, что однажды оставила дочь в Кремле
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» рассказала, что она и ее муж – бывший американский президент Билл Клинтон – однажды случайно оставили дочь Челси в Кремле во время государственного визита в Россию.
По словам Клинтон, «самое безумное» ее воспоминание о поездке вместе с семьей – это случай, когда она и ее муж забыли свою дочь в Кремле, отправляясь в аэропорт после визита, передает ТАСС. «Мы взяли ее с собой в Россию, когда были там с государственным визитом во время президентства Билла. Было официальное прощание, и меня с Биллом проводили к «Зверю» (служебный автомобиль президента США), большому лимузину, чтобы отправиться в аэропорт. Мы не знали, что оставили ее», – сказала Клинтон ведущему.
Хиллари и Челси Клинтон, также принимавшая участие в шоу, не уточнили, что произошло потом и через какое время родители вспомнили о своей дочери. При этом 42-летняя Челси Клинтон заявила Фэллону, что этот случай также является ее «самым безумным» воспоминанием о семейной поездке.
Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. За это время он совершил пять визитов в Россию. Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год.
Ранее экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон осенью 2016 года одобрила распространение в СМИ сообщений о том, что ее соперник в борьбе за кресло президента Дональд Трамп якобы связан с российским «Альфа-банком».
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