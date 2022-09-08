В видеопрезентации iPhone 14 на сайте Apple заметили «русский след»

Девушка с русской фамилией Orlova звонит на новый iPhone 14 в видеопрезентации на официальном сайте Apple.

«Aga Orlova», – изображен контакт звонящей в видеопрезентации, передает РИА «Новости».

Между тем, стало известно, что предварительный заказ на линейку недавно представленных iPhone 14 будет доступен в России, однако дата старта продаж пока не определена.

«Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте – следите за обновлениями. Как только будет понятна дата старта продаж – на сайте откроется предзаказ но новинки техники Apple», – сообщили ТАСС в re:Store.

В свою очередь в «Мегафоне» отметили, что клиенты могут оставить заявку на iPhone 14 на официальном сайте. «Как только товар поступит в страну, мы пришлем оповещение. Предоплаты не требуется, продажи стартуют только после поступления товаров», – отметили в компании.

При этом на сайте интернет-магазина оператора связи МТС уже доступен предзаказ новой линейки iPhone. На все модели iPhone распространяется гарантия на год, а вернуть средства за оплаченный заказ можно будет в любой момент. Цены на новые модели там варьируются от 84 990 руб. на iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ до 166 990 руб. на Apple iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1ТБ.

В то же время интернет-магазин МТС оставляет за собой право отменить предзаказ на новую линейку iPhone 14 в случае изменения условий поставки из США и нарушения логистических цепочек.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ заявил, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку.

Напомним, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В моделях Pro исчезнет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.

До этого сообщалось, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября.

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