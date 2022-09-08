Мишустин: Россия не будет закрываться от мира

Россия не будет закрываться от мира, поскольку обеспечение интересов страны означает не изоляцию, а безопасность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

Председатель правительства рассказал о действиях властей для поддержания экономической стабильности и обеспечения роста в РФ. «Все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет – это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», – передает ТАСС слова главы кабинета министров.

«Трансформация текущих финансово-экономических процессов – перестроение торговых цепочек, пересмотр подходов к резервным валютам, фрагментация платежных систем – не исключает того, что сильно изменится сам мир и его устройство», – считает Мишустин.

Он заверил, что «правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах». «Особенно когда на первый план в мире выходят, скорее, политические решения, а не экономические», – добавил он.

Премьер-министр отметил, что «также необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок».

«Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы», – сказал председатель правительства.

«По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов», – подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин назвал переход к более широкому использованию национальных валют компонентом финансового суверенитета. «Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему», – уверен он.

Премьер-министр сообщил об увеличении примерно в 30 раз объема операций на московской бирже с валютами дружественных стран. «У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял 1,7 млрд рублей, то в июле-августе – уже 60 млрд», – сказал он. Председатель правительства добавил, что «расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза».

По словам Мишустина, правительство будет настраивать финансовую систему в России, исходя из интересов граждан.

«Правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах», – сказал глава кабинета министров. «Особенно, когда на первый план в мире выходят скорее политические решения, а не экономические», – добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать модель развития экономики в условиях санкций.

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