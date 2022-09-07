Путин: США не стесняются ничего для достижения своих целей

США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике.

«(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США.

«Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», – добавил Путин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.