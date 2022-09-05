Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс

Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс «из-за вандализма» после того, как неизвестные несколько раз меняли фото Трасс на фотографии случайных людей.

Как пишет газета Daily Mail, всего за вторник страница о Трасс редактировалась 75 раз. За это время несколько раз менялся и портрет избранного британского премьера. Так, вместо фотографии Трасс появлялись, например, фотографии уборщицы из британской телепередачи «Насколько чисто у вас дома?», персонажей из сериала «Жители Ист-энда» и актрисы-участницы британского реалити-шоу Лорен Харрис, сообщает РИА «Новости».

Теперь при входе на страницу англоязычной версии Wikipedia показан значок, ограничивающий редактирование.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.