Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра

Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.

В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.

Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.