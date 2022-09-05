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5 сентября, понедельник | Последнее обновление — 17:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вынесен приговор журналисту Сафронову
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра
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Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.
В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.
Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
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Британский миллионер ушел из семьи ради украинской беженки
Бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, пишет Daily Mail.
Как отмечается в статье, 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской спецоперации. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью британца Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Позже стало известно, что Гарнетт резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ
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Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен
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Пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии COVID-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей» – цитирует ее ВВС.
Поэтому, уточнила она, «когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых».
По словам Зеленской, люди должны понимать, что в экономическом кризисе в Европе не виновна поддержка, которую Запад оказывает Украине». «Если поддержка будет сильной, этот период будет короче», – добавила она, попросив Запад не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.
В воскресенье СМИ сообщили, что в якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название Enough is Enough, анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
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Лиз Трасс стала новым премьером Британии
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.
6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.
Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
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60% предприятий Британии оказались под угрозой закрытия
Из-за растущих цен на электроэнергию могут закрыться шесть из десяти предприятий в Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей.
По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. «Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», – передает ТАСС выводы авторов исследования.
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания «уже отстает от конкурентов в мире».
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в 3 тыс. 549 фунтов (4 тыс. 081 тыс. долларов) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов). По оценке СМИ, около 23% жителей Соединенного Королевства зимой откажутся от отопления из-за стремительного роста цен на электроэнергию.
В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно официальным оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.
The Daily Telegraph писала, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).
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В Британии назвали два прокола Трасс в отношениях с Россией
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, считает обозреватель британского журнала Spectator Робин Эшенден.
Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.
«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
По мнению автора, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.
«Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру», – говорится в публикации.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата – глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
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Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Трасс стала новым лидером Консервативной партии, 6 сентября она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
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В Шотландии назвали катастрофой для Британии избрание Трасс премьером
Избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства, считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.
«Если она [Трасс – прим. ВЗГЛЯД] будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена», – заявила Стерджен в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.
По ее словам, в ходе избирательной кампании Трасс концентрировалась на «узких приоритетах членов Консервативной партии» в виде «сокращения налогов для наиболее обеспеченных» категорий граждан вместо того, чтобы предлагать точечную помощь уязвимым слоям населения на фоне энергетического кризиса в стране.
В то же время глава Шотландии указала на свою готовность «выстраивать конструктивные отношения» с Трасс в случае избрания ее премьером Великобритании. «Мы расходимся по многим политическим вопросам, но я считаю, что у каждого, кто занимает кресло премьер-министра, должен быть шанс показать себя», – отметила Стерджен.
21 июля в Кремле выразили надежду, что будущий премьер-министр Британии станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
Напомним, из данных опроса членов Консервативной партии следует, что фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава Минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников.
Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
В четверг глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Она также считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений.
По ее мнению, «стратегически важно победить Путина на Украине». Она также пообещала, что в случае победы на выборах первому позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и постарается посетить Киев как можно скорее.
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Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс
Если возглавляющая МИД Великобритании Лиз Трасс станет главой правительства, ее планы увеличить расходы на оборону потребуют повышения налогов, заявил Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны.
В докладе института говорится, что планы Трасс увеличить военные расходы с чуть более 2% до 3% ВВП к 2030 году потребует дополнительных 157 млрд фунтов (181 млрд долларов). Скорее всего, этого добьются повышением налогов, например, ставки НДФЛ или НДС, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Другой вариант раздобыть необходимые средства – сократить финансирование госпрограмм, прежде всего в социальной сфере. Эксперты сомневаются, что британцы охотно поддержат такой шаг, власти еще не проводили масштабную информационную кампанию, как это было в случае с увеличением финансирования Национальной службы здравоохранения в связи с COVID-19.
Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.
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В Британии чиновникам посоветовали запастить копировальной бумагой
Чиновникам правительства Великобритании посоветовали держать копировальную бумагу в резерве из-за возможного отключения электричества, пишет газета Financial Times.
«Идея заключается в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы поддерживать с ними связь... Все это связано с решением проблем, как поддерживать связь в правительстве в случае кризиса», – сообщил газете один из источников, передает РИА «Новости».
Ранее уходящий в отставку глава правительства Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам заменить старые электрические чайники на новые, чтобы сэкономить электричество.
Напомним, Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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СМИ: Трасс может заморозить цены на электроэнергию в случае избрания премьером
Глава британского МИД Лиз Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 млрд фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию. По словам источника газеты, министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, кандидат на должность нового главы минфина, «очень открыт» подобным мерам, передает РИА «Новости».
«Я уверен, что будет введен механизм, который замораживает счета», – заявил один из неназванных собеседников издания.
Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия по проблеме цен на электричество.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
-
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В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом
Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.
«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.
Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».
Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
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