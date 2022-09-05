Участников конференции «Слава Украине!» в Тбилиси назвали «уважаемыми трупами»

В Тбилиси резко отозвались о западных политиках, которые прибыли в страну с критикой правящей «Грузинской мечты» на международную конференцию «Слава Украине!», проводимую 5–6 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава заявил, что эти политики, в большинстве своем поддерживающие радикальную грузинскую оппозицию, являются «интернациональным комитетом революционных перемен».

Он задался вопросом, почему конференция «Слава Украине!» открылась в Тбилиси, а не в Киеве, Одессе или Львове.

По мнению Георгия Хаиндрава, ее участники – «уважаемые трупы», которые вынужденно приехали в Тбилиси посмотреть, как курируемые ими политические силы готовятся к «горячей осени».

В свою очередь мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что те европейские парламентарии и иные политики, которые говорят о необходимости «деолигархизации» Грузии и подразумевают при этом бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, являются «якобы друзьями».

На деле же они – «враги Грузии», сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что «Грузия никуда не свернула с европейского пути».

По словам Кахи Каладзе, именно нынешняя грузинская власть добилась таких прорывов, как подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, безвиза и других важных реформ.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что Грузия продолжит идти по пути реформ, добиваясь получения статуса кандидата в челены ЕС.

В Тбилиси открылась конференция «Слава Украине!», среди организаторов которой институты Маккейна и Буша. В число участников вошли американские политики Дэвид Крамер, Курт Волкер, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, европарламентарии Виола фон Крамон, Анна Фотыга и другие.

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