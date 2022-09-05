Эксперты оценили работу врио главы Марий Эл

В каждом из районов лично общается с жителями, уделяет внимание поддержке общественных инициатив и IT-сектора, развивает региональную инфраструктуру и привлекает инвестиции, эксперты оценили управленческие шаги врио главы Марий Эл Юрия Зайцева.

На одном из первых совещаний врио главы Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что планирует лично посетить каждый муниципалитет на территории республики. Помимо этого он дал поручение подготовить информацию по всем проектам и программам, которые реализуются в населенных пунктах.

Обозначенный план врио активно реализует на практике. В программе каждой поездки в районы – общение с администрацией и жителями для выявления проблем, посещение значимых для территории объектов. Зайцев уже оценил ход реконструкции моста в Мари-Турекском районе, проверил, как проходит ремонт кровли в детсаду, а также посетил агрофирму «Колос». Также он побывал на предприятии «Акашево» и в общеобразовательной школе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Важно, что в каждом из районов врио лично общается с жителями и отвечает на их вопросы. Помимо этого, Зайцев уделяет внимание поддержке общественных инициатив. Так, по решению врио, инициативное бюджетирование в регионе на 2023 год увеличено в два раза.

В условиях санкционного давления на Россию врио главы Республики Марий Эл уделяет серьезное внимание поддержке IT-сектора.

По инициативе Зайцева будут снижены налоги для IT-компаний, он поручил разработать законопроект, предусматривающий установление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для данной категории предпринимателей. Помимо этого, по решению Зайцева в Марий Эл будет создан совет по развитию IT-отрасли под председательством главы Республики Марий Эл. Среди других планов – совместно с руководителями IT-компаний республики разработать региональную стратегию опережающего развития IT-индустрии.

Ситуация на предприятиях республики – в фокусе повышенного внимания врио. Он лично посещает заводы, общается с сотрудниками и принимает решения о поддержке региональной промышленности. На птицефабрике «Акашевская» начнется строительство репродуктора. Общая стоимость нового инвестпроекта – 2,5 млрд рублей, реализация этого проекта позволит создать 130 рабочих мест, а также увеличит налоговые поступления, что очень важно для республики.

Помимо этого новые производства откроются в Советском районе Марий Эл. Объем вложений в инвестиционный проект, который будет реализован крупным сельхозтоваропроизводителем, составит почти 1 млрд рублей.

Врио главы Республики Марий Эл принимает адресные решения по поддержке отдельных категорий граждан. Так, на встрече с республиканской молодежью Зайцев объявил об учреждении грантовой поддержки молодежных инновационных проектов. Пять грантов в размере 100 тыс. рублей каждый будут направлены на реализацию лучших инициатив. Также врио поручил до февраля 2023 года проработать вопрос увеличения компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым в качестве членов экзаменационных комиссий, технических специалистов и ассистентов.

Еще один пример заботы о гражданах – введение Единой карты жителя на базе платежной системы «Мир». Данная система призвана обеспечить комфортный доступ пользователей к социально значимым сервисам.

Юрий Зайцев внимательно относится к развитию региональной инфраструктуры, поставил задачу перевести транзитные маршруты Волжска из разряда муниципальных дорог в разряд дорог республиканского значения. Это позволит перевести дороги на баланс республики. Врио убежден, что обслуживание ключевых для региона транспортных магистралей не должно быть нагрузкой для муниципальных бюджетов.

Инициативы врио по модернизации в регионе инфраструктуры получают поддержку федерального центра. Так, Марий Эл получит дополнительное финансирование на завершение капитального ремонта Перинатального центра в Йошкар-Оле. Вопрос о дополнительном финансировании врио озвучил 11 августа на встрече с президентом России. По поручению Владимира Путина на завершение ремонта из федерального бюджета выделена сумма в размере 264,1 млн рублей.

По словам главного редактора «Марийской правды» Сергея Дружинина, Юрий Зайцев, когда приезжает на территории, не просто обсуждает проблемы, а сразу ищет пути их решения.

«На встрече с членами Общественной палаты Марий Эл и активистами-общественниками ему задали вопрос о тарифах на электроэнергию. Достаточно сложная тема, но врио сразу поделился с участниками встречи своим опытом решения подобных проблем в период работы в Калмыкии. Важно отметить, что в кадровом вопросе Зайцев ориентируется на местных специалистов. Он хорошо находит контакт с марийским сообществом, встречался с его представителями, уже смог себя зарекомендовать», – отметил Дружинин.

Глава регионального исполкома ОНФ в Марий Эл Надежда Ефремова указала на то, что знакомство с республикой Зайцев начал с районов.

«Врио очень внимательно слушает представителей общественных движений, говорит правильные вещи, демонстрирует глубокую включенность в региональную повестку, адекватно реагирует на проблемы жителей Марий Эл. Также врио открыт к людям в соцсетях: рассказывает о поездках по районам, делится принятыми решениями, активно работает с комментариями. Можно заключить, что к власти в республике пришел профессионал», – отметила Ефремова.

Ранее президент Владимир Путин провел видеоконференцию с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Разговор касался не только проблем общего развития этой поволжской республики, но и конкретных вопросов, например, помощи федерального центра в реставрации замка Шереметевых.

Напомним, 51-летний Юрий Зайцев был назначен врио главы Марий Эл в мае этого года. Ранее Зайцев в течение трех лет руководил правительством Калмыкии, а в 2014-2019 годах был гендиректором Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

На 11 сентября, в единый день голосования, в государственном собрании Республики Марий Эл намечены выборы главы региона.