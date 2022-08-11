Врио главы Марий Эл попросил Путина помочь отреставрировать «Замок Шереметева»

Президент Владимир Путин встретился с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым, глава региона доложил о проектах развития, а также попросил президента оказать помощь в реставрации знаменитого «Замка Шереметьева».

Зайцев подчеркнул, что в небольшом поселке в районе находится уникальный объект культуры. «Я там был не раз, когда я туда приехал в первый раз, я заболел этим объектом – это замок Шереметевых», – приводятся его слова на сайте Кремля.

«Это никак не сочетается, вот село селом и вдруг в центре, на берегу реки Волги стоит красивейший замок, я не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович, уровня Царицыно, уровня Архангельского. Там даже стиль такой: замок, идут дорожки, только, допустим, если в Архангельском лесополоса, то там берег Волги – красотища нереальная. Он работает как туристический центр, в среднем 26 тысяч человек туда приезжают ежегодно. Он входит в топ-5 в России интересных замков и в топ-10 красивых замков. В общем – это топ», – продолжил врио главы региона.

«У меня просьба, Владимир Владимирович, мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 миллиарда оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать», – обратился он с просьбой к президенту.

Также в ходе встречи обсуждались и другие вопросы: «Вы коснулись, Владимир Владимирович, здравоохранения. Я могу сказать, отрасль одна из самых основных, в год у нас предусмотрено 2 миллиарда рублей», – приводятся слова Зайцева на сайте Кремля.

«Еще чуть-чуть хотел бы добавить по здравоохранению. Один из основных аспектов – модернизация первичного звена здравоохранения. Это районные больницы, сельские, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), где-то ремонтируем, где-то строим, где-то новое оборудование, что-то надо перестроить, оно как-то не вписывается, и этим занимаемся», – сказал Зайцев.

Также на встрече Путин затронул тему ЖКХ и экологии в регионе.

«Сейчас не буду это все перечислять. Начиная с качества воды, с экологии в целом, с изношенности сети ЖКХ и так далее. С аварийным жильем – нужно этим заниматься, – сказал глава государства. – Нужно обязательно уделить необходимое внимание улучшению работы в сфере здравоохранения, в том числе это касается количества медицинских работников в медучрежениях республики».

При этом Путин отметил, что «есть и вещи, на которые можно опереться как на хорошую базу развития». «У вас строительный сектор развивается хорошими темпами, сельское хозяйство. Есть очень хорошие инвестиции, в нужном направлении, имею в виду прежде всего племенное животноводство и все, что связано с зерном, с теми направлениями, которым мы в сельском хозяйстве, в отрасли в целом должны уделить особое внимание», – сказал президент.

Он также добавил, что были заложены и закладываются сейчас «очень хорошие, нужные фундаменты и основания для будущего развития». «Я знаю, вы направили и ряд обращений, писем, в которых излагаете наиболее важные вещи, требующие поддержки со стороны федерального центра. Давайте, пожалуйста, поговорим обо всем этом», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что врио главы республики за несколько месяцев уже освоился в новой должности. «Были заложены и закладываются сейчас уже с вашим приходом очень хорошие, нужные фундаменты и основания для будущего развития», – сказал Путин, подчеркнув, что Зайцев имеет очень хороший управленческий опыт и образование.

«У вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть для того, чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой. Я желаю вам удачи. Всего хорошего», – сказал в конце встречи глава государства.