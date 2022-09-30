Песков: Удары по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России

Россия будет воспринимать удары по своим новым территориям со стороны Украины как акт агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ничем иным это не будет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будут ли удары со стороны Украины по новым территориям восприняты как акт агрессии против России.

По его словам, территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года.

«Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими вооруженными силами.

На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что «ее предстоит освободить», поскольку в состав РФ «вступает признанное нами государство в границах 2014 года».

Информацию касательно территорий Херсонской и Запорожской областей пресс-секретарь президента обещал уточнить сегодня.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.