ЕР передала спортинвентарь школе Скадовского района Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» передала спортивный инвентарь в одну из школ Скадовского района Херсонской области.

Гуманитарная миссия доставила 60 единиц спортивного инвентаря в одну из школ Скадовского района Херсонской области. Благодаря этому дети из трех поселков теперь могут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и даже шахматами, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Привезли спортивный инвентарь в школу села Тарасовка Скадовского района. Она запустилась благодаря усилиям коллектива. Педагоги вместе с местными жителями сами готовили учебное заведение к открытию. Здорово, у нас есть такие учителя! Во время очередного выезда в район, нам рассказали, что в тарасовской школе нет инвентаря для занятия спортом. Ребятам даже в футбол нечем было играть. Договорились исправить ситуацию и помочь. Обещание свое выполнили», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В школе Тарасовки обучаются не только местные дети, но и ребята из соседних сел – Новоукраинки и Даровки. Всего сюда ходят около 100 учеников. Чтобы их уроки физкультуры были активными и разнообразными добровольцы партии привезли в школу десятки мячей, обручи, скакалки, бадминтон, футбольные конусы, коврики и прочее.

«Школу мы, преподаватели, открывали своими силами. Помогали и жители, председатель поселкового совета, директор и завуч. Ездили в Скадовск и область, решали вопросы, полностью подготавливали учреждение – мыли, чистили, площадку расчищали, приводили в порядок клумбы. Делали все для того, чтобы дети пошли в школу. Перед этим нам помогли с канцелярией, привезли ноутбуки для обучения. И вот сегодня обеспечили спортивным инвентарем, в котором мы очень нуждались. Огромное спасибо!» – поделился преподаватель физической культуры школы села Тарасовка Павел Краковский.

Гуманитарная миссия «Единой России» регулярно поддерживает образовательные учреждения Херсонской области. Так, на этой неделе добровольцы партии доставили специальные наборы с медикаментами в десять школ Скадовского района. Они включают в себя базовый ассортимент лекарственных средств.