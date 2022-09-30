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ЕР передала спортинвентарь школе Скадовского района Херсонской области
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Гуманитарная миссия «Единой России» передала спортивный инвентарь в одну из школ Скадовского района Херсонской области.
Гуманитарная миссия доставила 60 единиц спортивного инвентаря в одну из школ Скадовского района Херсонской области. Благодаря этому дети из трех поселков теперь могут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и даже шахматами, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«Привезли спортивный инвентарь в школу села Тарасовка Скадовского района. Она запустилась благодаря усилиям коллектива. Педагоги вместе с местными жителями сами готовили учебное заведение к открытию. Здорово, у нас есть такие учителя! Во время очередного выезда в район, нам рассказали, что в тарасовской школе нет инвентаря для занятия спортом. Ребятам даже в футбол нечем было играть. Договорились исправить ситуацию и помочь. Обещание свое выполнили», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.
В школе Тарасовки обучаются не только местные дети, но и ребята из соседних сел – Новоукраинки и Даровки. Всего сюда ходят около 100 учеников. Чтобы их уроки физкультуры были активными и разнообразными добровольцы партии привезли в школу десятки мячей, обручи, скакалки, бадминтон, футбольные конусы, коврики и прочее.
«Школу мы, преподаватели, открывали своими силами. Помогали и жители, председатель поселкового совета, директор и завуч. Ездили в Скадовск и область, решали вопросы, полностью подготавливали учреждение – мыли, чистили, площадку расчищали, приводили в порядок клумбы. Делали все для того, чтобы дети пошли в школу. Перед этим нам помогли с канцелярией, привезли ноутбуки для обучения. И вот сегодня обеспечили спортивным инвентарем, в котором мы очень нуждались. Огромное спасибо!» – поделился преподаватель физической культуры школы села Тарасовка Павел Краковский.
Гуманитарная миссия «Единой России» регулярно поддерживает образовательные учреждения Херсонской области. Так, на этой неделе добровольцы партии доставили специальные наборы с медикаментами в десять школ Скадовского района. Они включают в себя базовый ассортимент лекарственных средств.
Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств–членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо в начале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
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Игорь Скляр назвал свою военно-учетную специальность неподходящей для СВО
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Народный артист России, актер театра и кино Игорь Скляр заявил, что не может быть мобилизован из-за возраста для участия в спецоперации на Украине.
Скляр заявил, что ему прислали ссылку на список, где значатся 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова, которые якобы должны быть мобилизованы. По его словам, он вряд ли попадает под мобилизацию, поскольку ему 64 года, а военно-учетной специальности «кавалерист» в войсках уже нет, передает «Говорит Москва».
Ранее Игорь Скляр, говоря о ситуации на Украине, напомнил, что за восемь лет в Донбассе погибли тысячи людей.
Он подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и начальнику Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерию Герасимову. «Россия сегодня пошла защищать саму себя, вынужденно, по-взрослому. Как говорится, «делай что должно, и будь что будет!» – заявлял артист.
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Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях
Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.
Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Хасидов отказались обслуживать на заправке на западной Украине
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У города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
Происшествие случилось в четверг, возле автомобильной заправочной станции, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление организации. По ее данным, на Украине на заправках «ОККО» отказывают в обслуживании хасидам.
Инцидент произошел в четверг на АЗС «ОККО» возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение. «Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно закону «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», - говорится в заявлении ОЕОУ.
В недалеком прошлом украинские власти неоднократно обвиняли в притеснении национальных меньшинств на территории страны. В 2018 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров. После высказывания глава венгерского МИД был внесен в базу «Миротворец». Сийярто говорил, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».
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Пушилин предсказал скорый перелом на самом сложном направлении боев в ДНР
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Краснолиманское направление боев остается самым сложным, но вскоре союзным силам удастся переломить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления. Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на угледарском направлении, но указал, что на нем на некоторых участках наблюдается продвижение союзных сил. Также он сообщил, что одно из успешных направлений – Пески, передает ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что после того, как республика войдет в состав России, «граница в привычном режиме исчезнет», хотя могут сохраниться проверочные мероприятия, связанные с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Пушилин также призвал жителей региона активно принимать участие в кадровых конкурсах «Лидеры возрождения».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Глава российского государства Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Посол Украины Маркарова объяснила правила применения оружия США против России
Запрет Вашингтона на использование американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В связи с соглашением Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России, Маркарову спросили, касается ли это всего американского оружия, которое получает Киев. Маркарова ответила, что речь идет именно о HIMARS, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
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Донецкий депутат Бердичевский рассказал о ситуации в Красном Лимане
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ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий, рассказал газете ВГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Однако он уверен, что союзные войска в силах этому воспрепятствовать в случае ввода резервов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным и предрек скорый перелом.
«В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт. Это должно показать Западу, что они в состоянии вести контрнаступление и забирать территории назад», – предположил собеседник.
«Наши, конечно, справятся с этим натиском. Но без подкрепления очень тяжело. Сегодня мы ожидаем серьезное увеличение нашей группировки на этом направлении. Должны быть введены резервы. Вероятнее всего, мы отбросим противника. Для них в любом случае закончится это очень плохо», – уверен он.
В целом, заметил Бердичевский, помимо Красного Лимана сейчас сложно назвать наиболее сложные участки в Донецкой народной республике. «По сути, тяжело идут дела по всей линии боевого соприкосновения. И сегодня для нас крайне важно получить подкрепление», – заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Он отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления.
Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на Угледарском направлении, но указал, что на некоторых участках там наблюдается продвижение союзных сил. Одно из успешных направлений, по словам Пушилина, – Пески, передает ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал ситуацию в районе Красного Лимана «критической».
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру по факту находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана», – пишет он.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Испания присоединилась к иску Украины против России
Посольство Испании в Гааге передало в Международный суд ООН декларацию о вступлении в дело, инициированное Украиной против России по обвинениям в связи с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида, сообщил МИД королевства.
Испания заявила, что присоединяется к другим государствам, которые представили свои декларации. Испания считает, что Международный суд ООН обладает соответствующей юрисдикцией, передает ТАСС.
26 февраля Украина подала иск, в котором утверждает, что в Донбассе не было геноцида, который стал одной из причин проведения Россией специальной военной операции. Киев требует признать, что у России нет законных оснований для СВО. Киев также обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
16 марта Международный суд ООН потребовал от России немедленно приостановить проведение спецоперации. Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев «злоупотребил юрисдикцией» суда.
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Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Майора-трансгендера армии США Джейми Ли Генри обвинили в связях с Россией
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Майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США, свидетельствуют документы суда в штате Мэриленд.
С ними связалась агент ФБР, выдавшая себя за сотрудницу российского посольства в Вашингтоне. Она попросила передать данные пациентов, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг, где Генри работал военным врачом, а также в одной из местных клиник, где работала Габриелян, передает ТАСС.
Супруги, как утверждает обвинение, передали агенту ФБР под прикрытием медицинские данные двух пациентов клиники, в которой работала Габриелян, а также пяти лиц, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг. Утверждается, что так они хотели показать возможность доступа к данным.
Daily Mail пишет, что Габриелян посоветовала Генри перестать быть «трусом» и не обращать внимания на «этические вопросы». Габриэлян якобы подпитывала патриотизм по отношению к России. Она вышла замуж за Генри в 2015 году, в том же году майор официально объявил себя трансгендером. Во время этой встречи Генри якобы сказал агенту, что пытался завербоваться, чтобы участвовать в боях на стороне России против Украины, но его не взяли из-за отсутствия боевого опыта.
Напомним, после прихода к власти Джо Байдена в армию США стали принимать трансгендеров. В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США. В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Власти Запорожья объявили Мелитополь временным областным центром
Территория Запорожья станет субъектом России в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, как субъект России Запорожская область будет именно областью, при этом функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Рогов добавил, что столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье, передает РИА «Новости».
Напомним, вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости Ахметова
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление Госкомитета обороны ДНР о конфискации недвижимости более чем 140 украинских граждан и двух компаний.
В частности, речь идет о собственности украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, экс-главы Компартии Украины Петра Симоненко, гендиректора связанного с Ахметовым холдинга ДТЭК Максима Тимченко, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Указывается, что недвижимость решено обратить в государственную собственность без компенсации, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба группы компаний System Capital Management, акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ. В компании заявили, что промышленные предприятия Ахметова, включая «Азовсталь», стали «целью российских вооруженных сил». В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут. Как сообщало издание «Форбс Украина» в июле, Ахметов за последние несколько месяцев потерял 64% состояния, но остался самым богатым украинцем.
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Первый замглавы Херсонской области Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ
Первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ ночью по центру Херсона, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.
Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, он был боевым офицером, кавалером трех орденов Мужества, говорится в сообщении в его Telegram-канале.
В минувшее воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
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Ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
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Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населенного пункта Евгеновка ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».
Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка ДНР», – отметил Конашенков.
«В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово ДНР и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка Луганской народной республики, Павловка и Петровское ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсона», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове.
Под Херсоном предотвратили крупную диверсию
Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.
По сообщению представителя силовых ведомств, около 10.30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей.
После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминировано две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.
Ранее в селе Чернобаевка в Херсонской области были задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой).
До этого правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
Напомним, в воскресенье в результате подрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при себе у мужчины было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ).