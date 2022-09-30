Генерал Салюков отметил роль «Вербы» и «Иглы» в уничтожении авиации Украины

Треть всей уничтоженной украинской пилотируемой авиации сбита с использованием ПЗРК «Верба» и «Игла», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

Салюков сообщил, что «Верба» и «Игла» хорошо показали себя в поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае, пишет «Красная звезда».

Кроме того, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине бронеавтомобили семейства «Тайфун-К». Так, санитарные машины «Линза», предназначенные для эвакуации раненых, позволили спасти большое количество солдат и офицеров, передает РИА «Новости».

Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки, сообщил Салюков. Были внесены коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков и необходимых для выполнения боевых задач навыков. Это направление является приоритетным, сказал он. Салюков сообщил, что Героями России в ходе спецоперации стали 28 офицеров, закончивших учебные заведения Сухопутных войск.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.