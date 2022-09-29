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Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Немецкий политолог Рар рассказал о глобальном противостоянии США и ЕС против Китая и России
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«Пока Европа и Россия губят друг друга санкциями, США и Китай набирают силу. И глобальный конфликт в такой ситуации становится все более реальным», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии на «Северных потоках» могут привести к крупной войне.
«Ситуация на Украине давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник.
Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он.
Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
Отметим, что в последнее время все чаще звучит риторика на счет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
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Посол Антонов: США провоцируют столкновение ядерных держав
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Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, западные страны, по всей видимости, проверяют Россию на прочность, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в журнале The National Interest.
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – приводит выдержку из статьи российского посла в США ТАСС.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», – подчеркнул Антонов.
«Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством, – добавил посол. – Подчеркну, никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло. В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширительной трактовке этих документов, с которыми, к слову, можно ознакомиться в открытой печати».
«Нашу страну обвиняют во всех грехах, – отметил Антонов. – Вменяют развязывание военного конфликта в Европе. Хочется спросить: а что сделали США для того, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей? Почему восемь лет Вашингтон молчал и не одергивал Киев, когда убивали украинцев и россиян в Донбассе?! Как можно не замечать ужасной трагедии в Одессе, когда несколько десятков человек были заживо сожжены?!»
«Где же международные гуманитарные институты?! Почему администрация [США], поставившая во главу угла права человека, позволила совершить такие преступления?! Мы неоднократно задавали эти вопросы американским политикам. Кроме красивых лозунгов, в ответ ничего не слышали. Украину продолжали натравливать на Россию», – указал посол.
Ранее Антонов заявил, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркнул, что американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
В среду американский сенатор Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом». В свою очередь глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям Верховного главнокомандующего.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
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Захарова заявила, что ЧП с «Северными потоками» произошло в зоне разведки США
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Инцидент с «Северными потоками» произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«По поводу того, где это произошло... Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции, <...> это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <...> которые полностью контролируют там обстановку», – передает ТАСС ее слова в эфире канала «Соловьев Live».
Также Захарова назвала жалкими попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить значение слов президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток – 2».
«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех – глубокое сочувствие и жалость», – отметила она.
При этом представитель МИД назвала ложью слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» никому не выгодны.
«Когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта [«Северный поток» и «Северный поток - 2»], – это смехотворно, это ложь», – резюмировала Захарова.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
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Посол в США Антонов: Россия готова защищать суверенитет всеми средствами
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Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в журнале The National Interest.
«Мы никому не угрожаем. При этом подтверждаем, что, как сказал 21 сентября [президент РФ] Владимир Путин, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – приводит слова посла РФ ТАСС.
«Что в данных тезисах агрессивного? Что неприемлемого? Разве США не поступят так же в случае экзистенциональной угрозы для своего существования?» – подчеркнул дипломат.
«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», – указал он.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
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Сенатор Джабаров указал на единственного бенефициара подрыва «Северных потоков»
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Просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене, выразил мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну да. Само по себе все взорвалось. Кого будут винить американцы? Папуа-Новую Гвинею или инопланетян? Кому было выгодно взорвать газопроводы? Бенефициар просматривается только один, который будет впаривать замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене», – написал Джабаров в своем Telegram-канале, комментируя утверждение властей США о непричастности к подрыву «Северного потока».
Он также отметил, что «во все времена американцы поднимались за счет военных конфликтов, происходящих далеко от них».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Вашингтон предостерегли от приближения к опасной черте вокруг Украины
Москва предостерегает Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на «красную кнопку». Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте», – говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте МИД России.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине, это чрезвычайно опасно.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил Соединенные Штаты о риске стать стороной конфликта на Украине.
Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Пресс-секретарь президента США Жан-Пьер предупредила о последствиях применения ЯО
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Последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими и «невиданными», заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
«Как вы слышали от [помощника президента США по национальной безопасности] Джейка Салливана и многих других представителей нашей команды, [последствия] будут катастрофическими, серьезными и решительными. Мы придерживаемся все этих [слов]. Ключевой момент, когда мы говорим о последствиях, сводится к тому, что они будут реальными и невиданными», – приводит слова пресс-секретарь президента США ТАСС.
«Он (Салливан) в частном порядке общался с российской стороной, и они понимают, какими будут последствия. Мы не собираемся излагать их публично», – утверждала Жан-Пьер.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Путин подписал указ по международным автоперевозкам грузов из-за ограничений против России
Президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Указ «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов» подписан 29 сентября «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки»
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Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на «Северные потоки», заявило российское посольство в Вашингтоне.
«… Настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», – отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в США.
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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