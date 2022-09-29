Терапевт Арсеньев рассказал об обманывающем иммунитет «ласковом убийце»

Вирус гепатита С возможно выявить на ранней стадии, но симптомы появляются лишь с разрушением печени, заявил врач-терапевт Антон Арсеньев.

Вирус способен долгое время разрушать печень без очевидных симптомов, сказал заместитель главного врача клиники «РЖД-Медицина» в Иваново Антон Арсеньев в беседе с радио Sputnik.

«Гепатит С – серьезное заболевание клеток печени. «Ласковый убийца» коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии, когда достаточно большое количество клеток печени уже повреждено», – указал специалист.

Он пояснил, что заражение, прежде всего, грозит людям с асоциальным образом жизни, тем, кто ведет беспорядочные незащищенные половые связи, употребляет инъекционные наркотики. Но в группу риска входят и медработники, посетители некачественных тату-салонов или салонов маникюра и педикюра, где не соблюдаются меры безопасности и применяются многоразовые инструменты.

«Риск развития гепатита, в том числе в хронической форме, усиливается у людей со сниженным иммунитетом и у тех, у кого функции печени уже нарушены. Минимальный риск заразиться существует, если у вас, например, есть порезы, и вы воспользуетесь зубной щеткой или бритвой человека, болеющего гепатитом С», – пояснил эксперт.

Арсеньев отметил, что тест на гепатит С не входит в перечень исследований при диспансеризации, но в него входит биохимический анализ крови.

«Когда врач видит изменения в биохимии, он может заподозрить гепатит и отправить пациента на дальнейшее обследование. Кроме того, печень отвечает в том числе за наш боевой настрой. Поэтому если вы постоянно испытываете усталость, у вас повысилась утомляемость, то стоит задуматься и обратиться к врачу: так могут маскироваться гепатит и другие серьезные заболевания», – заключил врач.