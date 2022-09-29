Власти Черногории задержали подозреваемых в «работе на спецслужбы России»

В Черногории задержали нескольких человек, их подозревают в «работе на российские спецслужбы», сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Задержание произвело Агентство по нацбезопасности по ордеру специальной прокуратуры Черногории, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала «Виести».

Подозреваемых задержали в столице Черногории – Подгорице, обыски проводились в нескольких точках города. Один из задержанных якобы является работником государственной администрации. По утверждению источников портала, он работал на российские спецслужбы больше 10 лет.

Ранее Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента от праворадикальной националистической партии «Йоббик» Белу Ковача к пяти годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как венгерские власти вычислили и осудили Ковача.