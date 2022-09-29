Глава МИД Польши Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие, при том, что власти России неоднократно говорили, что страны НАТО уже де-факто участвуют в конфликте на Украине.

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», – передает РИА «Новости» слова Рау в интервью радиостанции RMF FM.

«До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины», – пояснил он.

Польский министр уточнил, что не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию Украины. «Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории», – сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.