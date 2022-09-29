Заложившая СВУ в Мариуполе девушка выполняла задание СБУ

Девушка, которая заложила самодельное взрывное устройство у одного из избирательных участков в Мариуполе в день референдума, выполняла задание службы безопасности Украины, сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

27 сентября сообщалось о предотвращении теракта на избирательном участке в Мариуполе. Сотрудниками полиции ДНР была задержана девушка, которая пыталась устроить взрыв у одного из избиркомов города.

«Она рассказала, что представители спецслужб Украины завербовали ее во время пересечения контрольно-пропускного пункта. Жизни мирных жителей Мариуполя бывшие соотечественники из СБУ оценили всего в 100 тыс. гривен (159 тыс. рублей)», – передает ДАН сообщение МВД.

Там добавили, что когда девушка находилась на территории Республики, украинские силовики вышли с ней на связь и сообщили координаты тайника со взрывчаткой. На месте она взяла самодельное взрывное устройство и пульт для дистанционного подрыва. В бомбе было около 1 кг взрывчатого вещества и поражающие элементы. Взрывное устройство она подвезла к одной из районных администраций Мариуполя. Теракт совершить не успела, так как была задержана полицией ДНР.

«В квартире, в которой проживает фигурантка, были обнаружены достаточно интересные находки, которые в данный момент изучает следствие. Мать злоумышленницы замужем за представителем вооруженных формирований Украины и находится в Запорожье, в Мариуполе девушка проживала с бабушкой. Пожилая родственница была шокирована новостями о внучке», – подчеркнули в МВД.

Отмечается, что действия подозреваемой подпадают под санкции ст. 29, ст. 229 УК ДНР (покушение на террористический акт). Она предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме о вхождении в России.