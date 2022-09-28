Списки выпускников школ с психическими отклонениями предложили передавать правоохранителям

Сенаторы предложили передавать правоохранителям сведения о выпускниках школ с психическими отклонениями, чтобы избежать в дальнейшем вооруженных нападений на школы, сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Буквально вчера у меня был разговор с министром чрезвычайных ситуаций РФ, в понедельник у нас будет встреча. У нас есть законодательная инициатива – она касается снятия противоречий в законе об охране здоровья граждан и в законе о полиции», – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, согласно проведенному анализу, нападения на школы чаще всего совершали психически нездоровые люди. Гумерова указала, что пока такие дети учатся в школе, с ними работают психологи, а когда они выпускаются отсутствует контроль.

«Мы хотим, чтобы эти сведения в закрытом режиме передавались в соответствующие органы, они знали, что на их территории проживают такие люди, могли за ними наблюдать и профилактировать такие выпады», – пояснила глава комитета СФ.

В понедельник неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.