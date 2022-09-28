Песков отметил «эйфорию» Польши после ЧП на «Северных потоках»

В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на «Северных потоках», и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока – 2», а также обратили внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока 2». Что имел ввиду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность - мы тоже не знаем», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков также отметил и прибыли американских компаний-поставщиков СПГ.

«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей», – сказал он.

Также представитель Кремля призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках».

«Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв. Вопросов очень много», – заметил он.

По словам Пескова, в Кремле ожидают от датчан и шведов информации по ЧП и уверены, что не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран, никто не мог приблизиться к трубам.

«Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам. Это всем очень хорошо известно. Особенно военным специалистам», – заключил он.

Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».