Захарова отреагировала на невыдачу Швейцарией визы шахматисту Карпову

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Между тем российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что отказ швейцарской стороны выдать визу чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову – это свинство.

«Это свинство, конечно. Но, с другой стороны, я понимаю, что уже ничему не приходится удивляться. Вчера была новость, что Норвежская шахматная федерация призвала бойкотировать мое участие в турнирах. Сегодня Карпова не пустили в Швейцарию. Это все европейская политика. Если ты занимаешь пророссийскую позицию, значит, ты уже виновен. Надо тебя везде запрещать и никуда не пускать. Тут уже приходится забывать про честную конкуренцию, про то, что в шахматах все решается за шахматной доской», – передает РИА «Новости» слова Карякина.

«Очень хороший пример на эту тему – матч Карпов – Корчной. Потому что Корчной был из СССР, но покинул Советский Союз. Его в СССР многие не любили, но все равно все решалось за шахматной доской. Это был сложнейший матч, и Карпов в упорнейшей борьбе победил. Об этом был снят прекрасный фильм. Это как раз очередное доказательство того, что спорт должен быть вне политики», – добавил гроссмейстер.

Ранее в министерство иностранных дел Швейцарии вызвали российского посла Сергея Гармонина и проинформировали дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию», – заявили в ведомстве.

Всего за три дня до этого президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на Генассамблее ООН заявил, что Швейцария не намерена оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах.