У Пескова спросили мнение Путина о словах Лукашенко по поводу «бегущих из России»

Мнение президента Владимира Путина о высказывании его белорусского коллеги Александра Лукашенко об уезжающих от мобилизации россиянах неизвестно, так как лидеры общались за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что беседа продолжалась один на один, мы не знаем реакцию президента», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, солидарен ли Путин с Лукашенко в этом вопросе.

По его словам, в Кремле не располагают данными о количестве уехавших из России граждан, но эта информация есть у погранслужбы.

«Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Напомним, в открытой части беседы Путина и Лукашенко в понедельник в Сочи белорусский лидер сказал про уезжающих от мобилизации россиянах: «Пусть бегут», а также призвал «принять решение, что с ними делать», когда эти люди приедут обратно.