Бойцы разведки ВС России рассказали о боязни украинских сил вступать в стрелковый бой

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях начался последний день референдумов

Голосование на участках началось в последний день референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

В отличие от первых четырех дней референдумов, когда волеизъявление в целях безопасности проводилось выездными мобильными комиссиями, во вторник люди смогут прийти на специально подготовленные участки для голосования. Участки будут работать с 8.00 до 16.00. Сразу после их закрытия начнется подсчет голосов. Тогда же начнут поступать данные экзитполов, передает ТАСС.

Для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 – в РФ. ЦИК ЛНР, кроме 461 участка в республике, открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 участков на территории области и 102 за ее пределами – в РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области, кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, могут также проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов. К настоящему времени референдумы во всех четырех регионах признаны состоявшимися, по итогам предыдущих дней голосования явка везде превысила 50%.

В ДНР, по предварительным данным на вечер понедельника, в референдуме приняли участие 86,89% имеющих право голоса. В ЛНР свое мнение выразили 83,61%. В Херсонской области проголосовали 63,58%, в Запорожской - 66,43%. При этом, как пояснили в центризбиркомах регионов, итоговые показатели явки будут рассчитываться от численности людей в списках на момент окончания голосования. Это связано с тем, что на участках, образованных за пределами регионов, списки составляются "с нуля". В них вносятся люди, явившиеся для голосования и предъявившие необходимые документы.

Кроме того, на освобожденных после 24 февраля территориях в составе ДНР и ЛНР списки на момент начала референдумов были предварительными и теперь пополняются по мере того, как люди, имеющие право голосовать на каждом конкретном участке, приходят и предъявляют документы о прописке. Изначально в ЦИК Херсона заявляли, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. человек. В Запорожской области в первоначальные списки были включены 500 тыс. человек. 1,5 млн бюллетеней напечатано в ДНР – по количеству лиц, которые могут прийти на референдум. В ЛНР по состоянию на 23 сентября в списки были включены 1 360768 человек.

Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.