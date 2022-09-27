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Кириенко передал звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в ЛНР
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской народной республики.
«Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», – передает ТАСС его сообщение со ссылкой на трансляцию канала «Россия-1».
Директор музея Наталья Николаенко выразила благодарность от лица всех жителей республики: «Разрешите от всех жителей ЛНР, от семьи Виктора Третьякевича, от коллектива музея «Молодая гвардия» поблагодарить президента за принятое решение о присвоении звания Героя России одному из первых организаторов краснодонского подполья», – сказала она.
Также Кириенко и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне памятник «Непокоренные» после реставрации.
«Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, – это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига – это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость», – подчеркнул он.
Кириенко также отметил, что реставрация мемориала – это дань памяти. «Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою Родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, – это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей», – сказал представитель администрации президента.
Уточняется, что в ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.
Кроме того, в Краснодоне гости посмотрят рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященную подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.
Первый заместитель руководителя администрации президента России также высказался о ходе референдума, отметив, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой», несмотря на обстрелы и угрозы.
«Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», – отметил Кириенко.
«Это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных», – подытожил он.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
Напомним, 22 сентября Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в школе в Ижевске
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Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом, который произошел в школе в Ижевске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – передает ТАСС слова Пескова.
«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт», – добавил он.
По словам Пескова, Путин дал все необходимые поручения после произошедшей в школе в Ижевске стрельбы.
«Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Голиковой, министром здравоохранения Мурашко, с министром образования Кравцовым», – сказал Песков.
«Даны все необходимые поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, с другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», – добавил он.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
Запорожские власти рассказали о планах Киева по наступлению на Энергодар
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Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
«Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Политолог: Жители освобожденных территорий хотят повторить сценарий «крымской весны»
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«Явка на референдумах заметно выросла, когда люди узнали, что по итогам голосования Путин может выступить с посланием парламенту России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщения избиркомов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР о том, что голосование признано состоявшимся.
«В первые два дня голосования явка на референдумах в Херсонской и Запорожской областях была невысокой – возможно, это объяснялось страхом, что Россия вдруг уйдет. События в Харьковской области показали, что такое возможно. А последствия этого, особенно для тех людей, которые ходили голосовать, будут незавидные – киевской властью это будет приравниваться к государственной измене. И тогда таким людям пришлось бы уходить вместе с Россией», – пояснил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.
Ситуацию, скорее всего, изменили сообщения о том, что 30 сентября президент Владимир Путин может обратиться с посланием к Госдуме и Совету Федерации по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Эта новость появилась вечером в субботу и резко улучшила эмоциональный фон референдумов – люди стали выглядеть увереннее, поток избирателей на участки вырос. Видимо, окрепла надежда на то, что Россия не уйдет с этих территорий», – указал Межуев.
Как добавил собеседник, на освобожденных территориях, особенно в Донецке и Луганске, люди хотят ориентироваться на крымский сценарий: успешный референдум, присоединение и затем – комфортное пребывание в составе России. «ДНР и ЛНР второй раз выходят на референдум, они уже восемь лет назад голосовали. Теперь они надеются на присоединение к России, чтобы жизнь стала спокойная, как в Крыму», – сказал он.
Что же касается позиции Запада, то он не признает итоги референдумов ни при каких условиях, предрекает Межуев. «Этого не произойдет ни при нашей жизни, ни при наших детях и даже внуках», – уверен эксперт.
Как сообщила в понедельник глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, явка в регионе по итогам четвертого дня голосования составила 63,58% от списочного состава избирателей, таким образом, референдум считается состоявшимся, передает РИА «Новости». В Запорожской области, по данным глава местного ЦИК Галины Катющенко, явка по итогам четвертого дня достигла 66,43%.
По итогам четвертого дня референдума в Луганской народной республике явка составила 83,61%, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. В ДНР явка превысила 77%, сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
По предварительным данным, в результате воссоединения этих регионов с нашей страной территория России увеличится на 107 тыс. кв. км – это сопоставимо с площадью таких стран, как Болгария или Куба. При этом население России может вырасти на 6–8 млн человек. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что еще Россия приобретет вместе с новыми территориями.
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Песков рассказал о предшествовующей признанию итогов референдумов процедуре
Признанию итогов референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях будет предшествовать определенная «процедура с законодателями», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что о дате официального принятия новых регионов в состав России будет сообщено своевременно, пишет ТАСС.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными.
Тем временем референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися.
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Лукашенко – Путину: Наше дело правое, мы победим
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
В ходе переговоров глав государств в Сочи была затронута тема западных санкций и противостояния им.
«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Белоруссии поблагодарил Путина за приглашение и встречу, выразив уверенность, что «мы найдем все решения».
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи. В ходе встречи российский лидер заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением. Лукашенко со своей стороны отметил, что совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Пасечник назвал состоявшимся референдум в ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал референдум в ЛНР о ее вхождении в состав России состоявшимся.
«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», – передает ТАСС его слова.
Известно, что два участка для голосования в ЛНР перенесли работу из-за угроз провокаторов. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдума, работающим на территориях двух сел в Старобельском районе республики.
«Что касается угроз, действительно, в адрес членов комиссии в Старобельском районе, это села Веселое и Верхняя Покровка, поступали угрозы, что участки будут сожжены, лично в их адрес поступали угрозы. В этой связи нам пришлось перенести работу этих участков на резервные участки, поменять адреса работы этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается», – рассказала она.
Как при этом добавил Пасечник, у провокаторов ничего не получилось.
«Пока чего-то острого [не было], мне таких докладов пока не было. Все попытки Украины сорвать голосование – они тщетны, они не получились. Украинские националисты делали все возможное для того, чтобы выборы не состоялись», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Явка на референдум в ЛНР превысила 83%
По итогам четвертого дня явка избирателей в рамках референдума в Луганской народной республике (ЛНР) составила 83,61%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Об этом передает РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях уже признали состоявшимися. Накануне сообщалось, что за три дня явка избирателей на референдум о воссоединении Запорожской области с Россией составила 51,55%.
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Песков не подтвердил послание Путина парламенту 30 сентября
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию.
«Нет, не могу», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, может ли он подтвердить, что 30 сентября Путин обратится с посланием к парламенту.
Ранее источник в парламенте сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие.
МИД Турции: Путин в беседе с Эрдоганом допустил возвращение к диалогу с Украиной
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом допустил возможность возвращения к переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
«Наш президент всегда в ходе переговоров с Путиным говорит о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов к переговорам, а Турция готова организовать их встречу. В ходе переговоров с нашим президентом в Самарканде Путин заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Эрдоган собирается продолжить контакты с Украиной и Россией.
«Мы продолжаем проводить взвешенную политику. Наш президент продолжит поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Стоит отметить, что на Западе есть страны, которые желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабления России», – сказал Чавушоглу.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на открытии в Луганске многофункционального медицинского центра, построенного специалистами Военно-строительной компании Минобороны России, присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России Тимуру Иванову.
«Мной подписан указ (о присвоении звания Героя ЛНР Тимуру Иванову... у меня есть одна награда очень знаковая, значимая, для меня это очень приятно ее вручить», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Иванов получил почетный знак от Министерства здравоохранения ЛНР «За личный вклад в развитие здравоохранения».
Ранее орденом Мужества посмертно наградили генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, а также присвоили ему звания Героя ЛНР.