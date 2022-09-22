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Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
В документе поясняется, что награда присвоена за «активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны», передает ТАСС.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
В 1945 году писатель Александр Фадеев начал работу над романом о краснодонских подпольщиках. Роман «Молодая гвардия» вышел отдельным изданием в 1946 году, в июне того же года автор получил за него Сталинскую премию I степени. При этом книга содержала ряд серьезных искажений реального хода событий.
В частности, главным героем и создателем подпольной организации был изображен Олег Кошевой, в то время как Виктор Третьякевич был представлен в качестве предателя. После публикации книги отца Третьякевича парализовало, а его братья были уволены с работы. Только в 1960 году репутация подпольщика была восстановлена, и он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации
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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации.
«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска отданы», – заявил Шойгу.
По словам министра, задания по обеспечению частичной мобилизации определены для всех регионов.
«Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы», – передает его слова РИА «Новости».
Министр обороны также поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению призыва граждан по мобилизации.
Он призвал своевременно оповещать граждан в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям.
«Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан», – сказал министр
Кроме того, он пояснил, что «мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях».
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Захарова разоблачила ложь Байдена о словах Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом высказываний российского лидера Владимира Путина.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», – сказала Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».
По словам Захаровой, Байден «приписал» президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Захарова сообщила, что Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН привел несуществующие цитаты Путина. По ее словам, кто-то воспользовался неспособностью главы Белого дома размышлять на сложные темы.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Байден ранее в этот день заявил, что Путин якобы «выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы».
Путин назвал «хотелками» Запада заявления об уходе от углеводородов
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами назвал «хотелками» Запада прогнозы о скором «уходе» от углеводородов, хотя и не исключил, что в отдаленном будущем традиционные энергоносители могут отойти на второй план.
«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, – а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, – то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике]», – передает ТАСС слова Путина прокомментировавшего планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охлаждение будет производиться не водой, а гелием.
По словам участников встречи, такие реакторы являются ключом к получению водорода с низким углеродным следом.
Напомним, в ноябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Газпромом и при участии МИД проработать вопросы о возможности экспорта в Евросоюз водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем.
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Политолог: Большая часть мобилизованных не будет задействована в боевых действиях
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«Объявленная частичная мобилизация людей с военными специальностями и боевым опытом позволит обеспечить защиту наших новых границ – причем с учетом наличия современных вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о частичной мобилизации в России.
«До сих пор на ход боевых действий влияло то, что на стороне украинского террористического режима воюют наемники из стран НАТО. Из стран этого военного блока также поставляется оружие. По сути происходит тотальное противостояние Североатлантического альянса с Россией. Увеличение нашей группировки в 2–3 раза позволит высвободить уже существующие части Вооруженных сил, которые в свою очередь можно будет эффективнее использовать для выполнения целей спецоперации», – считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
При этом частичная мобилизация предполагает призыв лишь одного процента военнообязанных, это следует из заявлений министра обороны Сергея Шойгу, пояснил политолог.
«Из 25 млн мобилизационного резерва будет привлечено 300 тыс. человек – это чуть больше одного процента, с распределением по регионам, и как сказал министр Шойгу, по этапам. Это не будет одномоментно. Совершенно точно не будут привлекаться ограниченно годные к несению службы, не обладающие военными специальностями, не прошедшие военную подготовку, а также граждане 18–27 лет, которые так и так подлежат обычному осеннему призыву», – пояснил собеседник.
Асафов отметил также исчезновение из законодательства «серой зоны» – отныне добровольцы будут приравнены к контрактникам, у них появится «иное материально-техническое обеспечение, которое значительно упростит несение службы и исполнение воинского долга». «Я считаю, что после выступления президента и министра обороны поток добровольцев увеличится, что также повлияет на ход частичной мобилизации», – убежден политолог.
Мобилизованных не будут отправлять сразу на передовую, пояснил Асафов, – туда попадут только те, кто уже обладает необходимыми навыками, в том числе прошли боевое слаживание (обучение отмобилизованных согласованным действиям в составе своего подразделения).
«Каждый, кто будет мобилизован или подпишет контракт как доброволец, пройдет через обязательное обучение. Так будет даже в случае, если человек уже участвовал в других конфликтах, например, в грузинском в 2008 году. Ведь тактика и стратегия изменились, нужно переучиваться», – рассказал собеседник.
Что касается референдумов, которые будут проведены в ближайшее время на освобожденных территориях, то их исход уже очевиден. Это видно по результатам соцопросов. Скорее всего, руководители народных республик, военно-гражданских администрацией, а также парламентов по итогам этого голосования обратятся к Москве с просьбой о присоединении. Судя по тому, что сказал президент, просьба будет удовлетворена. А это значит, что государственные границы России увеличатся на более чем тысячу километров, что потребует иных обстоятельств их охраны», – предрекает Асафов.
«Такая защита потребует множество вспомогательного персонала – водителей, медиков, сотрудников логистических и инженерных служб. Так что большая часть привлеченных в рамках частичной мобилизации не будет напрямую задействована в боях», – пояснил эксперт.
Важным аспектом речи президента были также задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом. Ему поручено нарастить выпуск продукции, расширить производство. Стоит отметить, что такие шаги приведут к росту не только в военной отрасли, но и у многих смежников. Загрузка ВПК помогла Америке выйти ускоренными темпами из Великой депрессии – мирового экономического кризиса начала 1930-х», – напомнил Асафов.
«Американцы поддерживают свою экономику через большой военный бюджет. Вливая деньги в ВПК, они добиваются развития заодно и гражданских отраслей, выпускающих продукцию двойного назначения. В России новые задачи для ОПК тоже могут дать импульс развитию отстающих отраслей. Они запускают определенные шестеренки экономики, влияют в том числе и на количество рабочих мест», – подытожил Асафов.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Во время телеобращения Путин подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, заявил Путин.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Кроме того, он пообещал безопасное проведение голосования. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства.
Выступивший следом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под призыв попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом. «Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – сказал министр.
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Путин назвал людей, сделавших Россию великой державой
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Президент России Владимир Путин назвал выдающихся деятелей за всю историю нашей страны, которые сделали Россию великой страной. Он упомянул, в том числе, и руководителей советского периода.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава государства перечислил имена следующих известных личностей, сделавших свой вклад в становление России: Рюрик и Вещий Олег, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Ермак, Минин и Пожарский, Петр I и Екатерина II, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин.
По словам президента, все государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а главное – российский народ – сделали Россию великой мировой державой, определив ее судьбу.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.
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В Госдуме рассказали, что произойдет на фронте после объявления мобилизации
После объявления мобилизации в России армия на фронте увеличится в три раза, заявил российский политолог, депутат Госдумы Сергей Марков.
Он заявил, что в среднем армия получит по 2 тыс. добровольцев с региона, 300 тыс. мобилизованных, написал он в Telegram-канале.
Также Марков добавил, что армия пополнится добровольцами из иностранцев, которые после года службы в армии России получат российское гражданство, а также добровольцами из числа заключенных.
«Итого армия России получит от 500 до 600 тыс. человек. Это значит, что на фронте она увеличится в 3 раза и не только снимет нынешнее двукратное преимущество армии Украины, но и будет в полтора раза больше. Это позволит армии России быстро вести наступление и быстрее завершить войну», – заключил Марков.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
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Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Герой России: Частичная мобилизация затронет только настоящих военных профессионалов
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Объявленная мобилизация поможет реализовать все поставленные президентом цели в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. В среду президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, в ходе которой будет призвано до 300 тысяч человек.
«Вооруженные силы России должны обеспечить безопасность и суверенитет нашей страны. При этом надо учесть, что линия фронта на Украине растянута на более чем тысячу километров. Исходя из этого, президентом было принято решение о введении частичной мобилизации», – подчеркивает первый зампредседателя думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов. Отметим, что собеседник участвовал в боевых действиях в Южной Осетии.
По оценке Красова, объявленная мобилизация усиливает группировку войск на всех направлениях и позволит выполнить обозначенные президентом цели и задачи спецоперации. При этом парламентарий отмечает: под призыв попадут до 300 тысяч человек из 25 млн имеющихся в стране резервистов. «В первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт в разных горячих точках, люди с дефицитными военными специальностями. Это настоящие профессионалы своего военного дела», – подчеркнул депутат.
Собеседник приветствовал решение президента и Минобороны не отправлять мобилизованных на передовую без должной тренировки. «Еще Александр Суворов называл предательством отправку на линию фронта неподготовленного солдата. Наше руководство помнит заветы великого полководца и понимает, что на передовую должны отправляться только хорошо подготовленные люди», – пояснил депутат.
Красов напомнил о том, что объявленная частичная мобилизация напрямую касается предприятий оборонно-промышленного комплекса. «На предприятиях будет введен двух-, а на некоторых – трехсменный режим работы. Чем больше будет выпущено продукции, тем выше будут заработные платы сотрудников. Некоторые образцы продукции нашего ОПК не имеют аналогов в других армиях мира», – подчеркнул первый замглавы думского комитета по обороне.
Мирная жизнь в Донбассе и остальных освобожденных территория воцарится только тогда, когда Украина будет полностью очищена от коричневой чумы, уверен Красов. По его словам, участникам предстоящих в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей референдумах предстоит выбрать между страхом за себя и жизнь своих родственников, либо мирной жизнью в составе сильной и независимой России.
«Я уверен, что они сделают правильный выбор, – подчеркнул депутат. – Донбасс уже восемь лет живет на пороховой бочке, все это время гибнут мирные жители, среди которых старики, женщины и дети. Запад не видит всей этой бойни, геноцида русскоязычного населения. А люди, естественно, хотят быть под защитой великой страны, коей является Россия. Только мы можем защитить русскоязычное население на территории Украины».
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Глава государства особо отметил огромный вклад и значимость оборонной промышленности для решения задач СВО и поручил правительству незамедлительно решить вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – пообещал глава государства.
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Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам
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Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам, также рекомендовано не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.
«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», – цитирует сообщение регулятора РИА «Новости».
Банкам и МФО рекомендуется идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие.
Кроме того, кредитным организациям дана рекомендация не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.
Близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении, также предоставляется такое право. При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.
В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь, с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Боррель заявил о планах ЕС ввести новые санкции против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке.
«У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтобы подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», – передает ТАСС слова Борреля.
Ранее глава МИД России заявил, что страны Запада не смогли пошатнуть экономику России, но антироссийские санкции ударили по населению самих этих стран.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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Речь Байдена в ООН решили переписать после заявления Путина
Речь президента США Джо Байдена поменяется в связи с высказываниями его российского коллеги Владимира Путина, прозвучавшими в среду, сообщают СМИ со ссылками на источники в американской администрации.
«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом Владимиром) Путиным заявлением», – цитирует сообщение корреспондента Politico РИА «Новости».
Байден планирует выступить на Генассамблее ООН в среду. Белый дом заявлял, что американский президент планирует говорить о реформе Совбеза ООН, об инвестициях в продовольственную безопасность в мире и осудить действия России на Украине.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
Путин предложил изымать бесхозные объекты культурного наследия у иностранцев в России
Объекты культурного наследия в России, принадлежащие иностранным собственникам, следует изымать, если те ими не занимаются, заявил президент Владимир Путин.
Глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с главой государства заявил, что в регионе есть проблема с нежеланием иностранных собственников приводить в порядок объекты культурного наследия, передает ТАСС.
«Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет – изымать просто и все», – ответил Путин.
Он пояснил, что в случае недостаточности правовой базы ее нужно улучшить.
Путин рассказал о героизме российских военных в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин высоко оценил подвиги россиян во время специальной военной операции по спасению людей Донбасса и мирного неба для детей и внуков.
«Быть патриотом – суть природы и характера российского народа», – сказал глава государства на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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