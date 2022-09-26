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Путин утвердил Красникова президентом РАН
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Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет», – передает РИА «Новости» текст документа.
Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.
Напомним, 20 сентября академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников был избран новым главой Российской академии наук.
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Путин подписал указ об отсрочке студентам от призыва по частичной мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Эксперты объяснили необходимость частичной мобилизации
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Объявление в России частичной мобилизации было единственным возможным решением в сложившейся ситуации. На территории соприкосновения давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих. Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины и последующее присоединение к России поможет решить проблемы местных жителей, уверены эксперты.
«В создавшейся ситуации единственный возможный вариант решения проблемы – это вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
По его мнению, проведение референдумов «назрело давно» и после подведения итогов голосования Россия начнет «относиться к этой территории», как к своей собственной. Он напомнил, что к объявлению мобилизации ранее призывали многие эксперты. «Сейчас на территории соприкосновения украинских войск и наших давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих», – добавил собеседник.
По словам Филатова, мобилизованные должны пройти подготовку в учебных центрах, кому-то надо «вспомнить военную специальность», чтобы снова стать профессионалом. «Боец должен пройти как минимум хорошую трехмесячную подготовку. Поэтому, конечно, если бы мы сделали это весной, то сейчас бы имели 300, 400 или 500 тысяч подготовленных военнослужащих», – пояснил эксперт.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что частичная мобилизация усилит оборонно-промышленные возможности страны. Многие мобилизованные не будут отправлены на линию фронта, а смогут повысить «наши ремонтные возможности и возможности производства ОПК». Кроме того, речь идет не только о производстве оружия и боеприпасов, но и других военных изделиях, например, обмундирования и экипировки.
По мнению Перенджиева, участники референдума имеют право на самоопределение. Он подчеркнул, что большинство жителей территорий, на которых проходят референдумы, считают себя русскими. С момента провозглашения Украиной своей независимости эти люди находились «под властью бандеровской оккупации».
«Именно в России они будут ощущать себя полноценными людьми и реализовывать свои интересы. Им никто не будет навязывать свою веру, они смогут говорить на своем родном языке, одним словом – находиться комфортной социальной среде. Референдум – это как раз освобождение от бандеровской оккупации. Проведение референдума – это подлинная свобода и демократия. У людей должен быть выбор, как им жить, как развивать свою культуру и просто свободно выражать свои мысли», – подчеркнул собеседник, добавив, что присоединение к России поможет этим территориям «защититься от насилия киевского режима».
Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин назвал мужественным решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. «Это решение направлено на защиту суверенитета и независимости нашего государства, защиту жизни наших братьев на территории Украины», – считает Литовкин.
По его словам, жители Донбасса и освобожденных территорий Украины «выстрадали решение о референдуме после восьми лет того, что их расстреливали просто из всех видов вооружения». «Поэтому их можно только поддержать и по результатам референдума принять эти республики в состав Российской Федерации», – убежден эксперт.
Проведение частичной мобилизации стало одной из мер по защите суверенитета и независимости России, добавил военный обозреватель. Он особо подчеркнул, что под призыв попадут бывшие военные, речь не идет ни о срочниках, ни студентах, «ни даже о тех ребятах, которые работают на оборонных предприятиях».
Частичная мобилизация в России была объявлена в среду. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в школе в Ижевске
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Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом, который произошел в школе в Ижевске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – передает ТАСС слова Пескова.
«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт», – добавил он.
По словам Пескова, Путин дал все необходимые поручения после произошедшей в школе в Ижевске стрельбы.
«Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Голиковой, министром здравоохранения Мурашко, с министром образования Кравцовым», – сказал Песков.
«Даны все необходимые поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, с другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», – добавил он.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие, заявили в парламенте.
По словам источника, по уровню организации мероприятия 30 сентября можно предположить присутствие на нем первого лица, передает РИА «Новости».
Он также не исключил, что «будет оглашено послание президента Федеральному собранию». По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Ранее в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень.
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости», – передает ТАСС текст телеграммы.
Глава государства отметил, что праздник Рош ха-Шана «обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий, – гуманизму, благочестию, милосердию», а также вдохновляет на свершение добрых дел.
Путин пожелал российским евреям «здоровья, душевного тепла и по-настоящему праздничного настроения».
Лукашенко – Путину: Наше дело правое, мы победим
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
В ходе переговоров глав государств в Сочи была затронута тема западных санкций и противостояния им.
«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Белоруссии поблагодарил Путина за приглашение и встречу, выразив уверенность, что «мы найдем все решения».
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи. В ходе встречи российский лидер заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением. Лукашенко со своей стороны отметил, что совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
МИД Турции: Путин в беседе с Эрдоганом допустил возвращение к диалогу с Украиной
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом допустил возможность возвращения к переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
«Наш президент всегда в ходе переговоров с Путиным говорит о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов к переговорам, а Турция готова организовать их встречу. В ходе переговоров с нашим президентом в Самарканде Путин заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Эрдоган собирается продолжить контакты с Украиной и Россией.
«Мы продолжаем проводить взвешенную политику. Наш президент продолжит поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Стоит отметить, что на Западе есть страны, которые желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабления России», – сказал Чавушоглу.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Путин поздравил калининградский «АВТОТОР» с 25-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области Антона Алиханова и коллектив АО «АВТОТОР» с 25-летием выпуска первого автомобиля, а также с днем машиностроителя, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приветствую вас по случаю 25-летия выпуска акционерным обществом «АВТОТОР» первого автомобиля... Важно, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную санкциями некоторых западных стран, компания сумела сохранить квалифицированные кадры, модернизировать имеющиеся мощности и установить новые, перспективные деловые контакты... И конечно, поздравляю с профессиональным праздником – Днем машиностроителя», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что за прошедшие годы компания прошла большой путь, завоевала серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей. Значительный промышленный, технологический потенциал «АВТОТОРа», созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем.
Глава государства пожелал коллективу «АВТОТОРа» успехов и всего самого доброго.
Путин встретился с Лукашенко
Лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят в понедельник встречу, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии источник.
Официальная часть только что началась, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликованы первые кадры встречи президентов.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Песков не подтвердил послание Путина парламенту 30 сентября
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию.
«Нет, не могу», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, может ли он подтвердить, что 30 сентября Путин обратится с посланием к парламенту.
Ранее источник в парламенте сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие.
Лукашенко пообещал России и Белоруссии отечественные самолеты и авто
Совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«У нас и с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать – и на военных, и на гражданских. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет», – приводит его слова ТАСС
Лукашенко также заявил, что Россия и Белоруссия не будут терпеть унижения со стороны стран Запада. «Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?» – сказал глава Белоруссии.
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.