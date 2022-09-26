Путин утвердил Красникова президентом РАН

В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина

Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.

«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».

Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.

По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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