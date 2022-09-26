Депутат Метелев призвал волонтеров помогать гражданам во время СВО

Волонтерское движение должно оказать помощь как участникам спецоперации на Украине, так и их семьям, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он отметил, что ошибки в проведении мобилизации посеяли панику, как снежный ком окутавшую страну. «Их исправят – в этом нет сомнений. Губернаторы уже взяли ручное управление над призывом, команды даны, справедливость будет восстановлена», – написал он в своем Telegram-канале.

«Неизвестно, сколько это продлится, но и в стрессе жить вечно нельзя. Сейчас главное – помогать, быть более внимательными к своим родным, коллегам, знакомым. Как и в COVID, когда мир рухнул в одночасье, мы справимся, найдя опору друг в друге», – отметил Метелев.

Депутат подчеркнул, что история повторяется. «Мы, кто на гражданке, должны собраться и проявить заботу к военнослужащим и их семьям. Быть готовыми подставить плечо, поделиться тем, что имеем, стать тенью на время для тех, кто ушел, но обязательно вернется домой», – добавил он.

«Нам вместе нужно думать и разрабатывать программы адаптации вернувшихся военнослужащих, их переобучения, трудоустройства, лечения и помощи в получении ТСР. Уже сейчас нужно начинать помогать их родным, их семьям в обычной жизни и быту. От подвоза в школу детей и репетиторства до психологической поддержки или наколки дров. Сотни тысяч семей будут в этом нуждаться», – подчеркнул Метелев.

Он напомнил, что волонтерское движение в его самом широком смысле всегда помогало стране в трудное время. «Поможем и сейчас. Будет ли трудно? Будет. Справимся ли мы, как страна, с этим? Да, если объединимся. Впереди много работы, но именно в единстве, в сплоченности наша сила», – заключил депутат.

Напомним, президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.