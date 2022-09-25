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Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией после референдумов
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Переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский призвал США оказать помощь Украине. Он отметил, что сейчас Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов «на поддержание бюджета».
Ранее ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.
Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
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Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – передает РИА «Новости» слова Селаковича.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента США Джо Байдена не вмешиваться в дела региона и прекратить спекуляцию вокруг проводимого референдума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».
Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.
«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.
Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Путин подписал указ об отсрочке студентам от призыва по частичной мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Эксперт объяснил истеричные попытки Киева сорвать референдумы
Заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
«Украина запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Референдумы идут третий день. Ажиотаж, несмотря на колоссальное давление, угрозы и попытки срывов со стороны украинских властей, не спадает. Руководство Украины, наконец, начинает понимать, что проиграло. Хотя проиграло оно еще восемь лет назад, сначала запретив русский язык, образование, культуру, а затем объявив войну против «существ», выражаясь языком высшего руководства Украины, Донбасса», – заявил Наумов в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, выступая вчера на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил высокому собранию об одном из интервью Владимира Зеленского 2021 года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими ради блага детей и внуков «уходить» в Россию. «Жители упомянутых регионов сейчас так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – заключил Лавров.
«Прямое волеизъявление граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. Находящиеся в этих регионах наблюдатели и представители СМИ отмечают воодушевление, с которым люди участвуют в референдумах. Истерика киевского режима будет лишь нарастать по мере осознания своей беспомощности и неизбежного поражения», – заявил Наумов.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что украинские провокаторы в социальных сетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают украинские войска открывать по ним огонь.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Российские силовики обезвредили в Херсонской области наводчиков СБУ
В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков – егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, действовавших по заданию Службы Безопасности Украины (СБУ), сообщил сотрудник российских силовых структур.
«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала – вез обратно», – приводит слова российского силовика РИА «Новости».
Задержанный замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов рассказал, что начал выполнять задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко. «Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», – сказал Таранов. По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.
Напомним, в пятницу в Херсонской области задержали диверсантов с оружием. Ранее в тот же день задержанный российскими силовиками бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук рассказал, что жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в подготовке и совершении терактов в Херсонской области.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области превысила 31%, ожидается увеличение числа желающих проголосовать в следующие дни референдума, нарушений и провокаций на участках в Херсонской области в субботу выявлено не было.
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Власти ЛНР предотвратили запланированный Киевом теракт
Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР.
«Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Украина потребовала чрезвычайного заседания СБ ООН по референдумам
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Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», – приводит слова Николенко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – отметил Шаповалов.
В подтверждение своих слов он привел множество примеров, напомнив историю вхождения в состав США Техаса, историю вхождения Саарской области в состав ФРГ. Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 гг. входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».
Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 года референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР, за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее, результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее, это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международное права», – подчеркнул Шаповалов.
«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
В пятницу и субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали освобожденные территории Украины, где в это время проходил референдум о вступлении в состав России, в том числе из дальнобойных американских РСЗО HIMARS и снарядами «натовского» калибра.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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