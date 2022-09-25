ОНФ пообещал помочь россиянам при нарушении их прав во время частичной мобилизации

Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске в России центров содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, сообщила пресс-служба организации.

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — говорится в заявлении ОНФ в Telegram-канале.

Такж обращения можно направить в региональные отделения, а также в группы Народного фронта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Указ Президента о частичной мобилизации – требование сегодняшнего дня. И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать», – заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — говорится в заявлении ОНФ в Telegram-канале.

Такж обращения можно направить в региональные отделения, а также в группы Народного фронта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Указ Президента о частичной мобилизации – требование сегодняшнего дня. И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать», – заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.