Росатом решил расширить список льгот для мобилизованных сотрудников

Госкорпорация Росатом приняла решение для мобилизованных сотрудников предприятий расширить льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличить компенсации по ипотечным платежам, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в обращении к работникам отрасли.

Отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа, напомнил Лихачев. «Сейчас мы ведем работу с министерством обороны, другими ведомствами, определяем дополнительные категории работников, на которых будет распространяться бронирование», – приводит его слова ТАСС.

«Но определенная часть сотрудников Росатома, конечно же, будет мобилизована. Поэтому главная задача сейчас – помочь нашим ребятам. Сохраняем за ними рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем, чем возможно. В том числе и материально», – сказал Лихачев.

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По его словам, им принято решение о ежемесячной выплате каждому мобилизованному сотруднику Росатома. «Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников домой и на работу», – добавил глава госкорпорации.

Особое внимание сегодня надо оказывать семьям мобилизованных работников, чтобы они постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и близкие ни в чем не нуждались, отметил Лихачев. «Я поручаю руководителям предприятий, кадровым службам, молодежному и профсоюзному активу, нашим волонтерам максимально быстро организовать эту работу. Прошу глав городов и городской актив принять в ней самое деятельное участие», – добавил он, передает РИА «Новости».

Впереди у атомной отрасли России много работы, подчеркнул Лихачев. «Выполнение заметно расширившихся в последние месяцы государственных заданий, в том числе и по линии оборонного заказа. Реализация строительных проектов в стране и за рубежом. И, конечно, активное участие в программе создания технологического суверенитета», – перечислил глава Росатома. «Решить все эти задачи без наших товарищей, попавших под мобилизацию, нам будет сложнее. Понадобятся дополнительные силы, воля и упорство. И, конечно, взаимопомощь», – отметил Лихачев.

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.