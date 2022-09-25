Глава МИД Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с Западом

Белоруссия готова вернуться к диалогу с Западом, несмотря на оказываемое им санкционное давление, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Пора бы уже странам Запада внять здравому смыслу и вернуться к диалогу и сотрудничеству [c Белоруссией]. Беларусь даже в нынешней ситуации готова к такому равноправному диалогу и взаимодействию, но без всяких предусловий и давления», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Белоруссии ТАСС.

Макей выразил уверенность в том, что республика выстоит в условиях санкций Запада. «Многие подсанкционные страны, например Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции. Поэтому не может быть сомнения в том, что мы выстоим», – сказал белорусский министр. «Точно так же, как выстояла свободолюбивая Куба, находящаяся под незаконными санкциями уже более шести десятилетий», – подчеркнул он.

При этом глава белорусского МИД констатировал, что «санкции привели к двум негативным последствиям, которые их инициаторы вряд ли предвидели». Во-первых, уточнил Макей, «они сократили поставки удобрений и продовольствия из подсанкционных государств». «В результате от этого страдают беднейшие люди в развивающихся странах. Достаточно сказать, что цены в этих государствах за последние полгода выросли на 300%, а дефицит удобрений в Африке составляет более 2 млн тонн», – отметил министр. Во-вторых, продолжил он, «что поистине анекдотично, санкции через эффект бумеранга поразили сам Запад». «И, как бы кто ни хорохорился сегодня, обычным людям в Европе придется мерзнуть предстоящей зимой», – сказал глава МИД Белоруссии.

В субботу Белоруссия запретила на полгода вывоз зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В число товаров, запрещенных к вывозу, вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другие наименования.

Кроме того, с 23 сентября Белоруссия запретила экспорт более 250 видов промышленных товаров, включая железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другую продукцию.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил, что одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве. «Думаю, мы решим этот вопрос», – приводит его слова БелТА.

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