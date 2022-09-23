В Москве в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов участвуют более 50 тыс. человек

В Москве на Манежной площади стартовала патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

На акцию собралось много людей с флагами России и присутствуют флаги некоторых политических организаций. Также всех пришедших внимательно досматривают, передает РИА «Новости».

Инициаторами проведения патриотического митинга стали Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» и комитет общественных связей Москвы, пишет Агентство городских новостей «Москва».

В мероприятии примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты: Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.

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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что данная акция станет ярким событием и привлечет внимание большого числа жителей и гостей столицы. Организаторы акции убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».

На данный момент более 50 тыс. человек участвуют в митинге. Певица Юлия Чичерина уже начала свое выступление, сообщили в Telegram-канале «Народного фронта».

Кроме того, на митинге выступил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, бывший советник Генсека ООН Игорь Никулин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он заявил, что решение о референдумах давно назрело, поскольку Украина превратила страну в фашистский концлагерь. По его словам, вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту. Никулин также подчеркнул, что россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.

Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также присутствовал на акции. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов принял участие в акции и заявил, что те люди, которые живут в Донбассе, наверное, душой хотят быть в России. Он добавил, что необходимо дать им возможность высказать свое мнение.

По его словам, всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. Холодов резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.

Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.