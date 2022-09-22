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Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Украине
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Североатлантический альянс желает «присоединиться к Украине», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН.
Кулебу в ходе заседания спросили о членстве в НАТО. «Я думаю, что это НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», – цитирует министра ТАСС.
В конце августа украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
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В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
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Зеленский представил «формулу мира» Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
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«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
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Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.
«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.
Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.
«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.
Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области
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В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в районе города Запорожья. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.
Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка ДНР, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Сватово Луганской нродной республики, Каховской ГЭС и города Херсона и 10 снарядов «Ольха» в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха ДНР, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона.
В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», – сообщил Конашенков.
В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области.
Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
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Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
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ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва. Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.
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Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
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Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
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Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР
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В Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В МО указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях Минобороны. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много».
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Шеслер: Освобожденным «азовцам» нельзя дать второго шанса на плен
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«На сегодняшний день жизнь освобожденных «азовцев» представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
«Обмен пленными – вещь обоснованная и крайне важная. Понятно, что наших военных нужно вытаскивать из украинского плена, где их истязали и пытали», – уверена руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
В тоже время она указала на то, как используется факт обмена пленными в информационных целях. «Вызывает недоумение тот факт, что украинская сторона подает это как свою победу и встречает «азовцев» как героев. А мы или молчим, или получаем сухие цифры. Необходимость обмена наших солдат не исключает того, что этот вопрос должен быть в поле зрения общества», – полагает собеседница.
Шеслер подчеркнула, что российских военных, побывавших в плену, надо встречать «как героев, которые пережили очень сложную ситуацию и остались в ней настоящими русскими людьми». Такое отношение нашло бы соответствующий отклик «у всех граждан России и особенно у тех, кто сражается сегодня в Донбассе».
Оценивая отношение украинского режима к вернувшимся из плена военным, Шеслер отметила, что они нужны руководству страны и армии с точки зрения пиара. «Кроме того, я уверена, что на сегодняшний день их жизнь представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – полагает собеседница.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Вучич спросил мировых лидеров о разнице между суверенитетом Украины и Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Вучич заявил, что «Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины». Однако, по его словам, «правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена», хотя «Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит».
«Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», – приводит его слова ТАСС.
Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам – членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН». Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. Вучич указал, что «принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны».
Мир столкнулся с самым глубоким глобальным политическим кризисом с момента создания Организации Объединенных Наций, сказал он.
В интервью агентству «Танюг» Вучич заявил, что в ходе встреч в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ему «в лицо» высказали требование введения антироссийских санкций. «Нас было пятеро-шестеро с Западных Балкан, половина встречи была о том, когда мы (Сербия) введем санкции. Я сказал, что понимаю сигнал. Они меня спрашивают: «Когда санкции?». Я им говорю: «Я отлично понял, что вы говорите». Никто не угрожал и так далее, но когда это единственная тема встречи, то только ждите, что последует после этого», – рассказал он.
По его словам, «было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться». Как заявил Вучич, «ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было».
«Поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», – сказал Вучич. По его словам, мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Рогов потребовал от Киева вывести войска из Запорожской области
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Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия – как агрессия против России», – приводит его слова РИА «Новости».
В настоящее время российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под властью киевского режима.
Ранее Рогов подчеркивал, что запорожцы настроены воевать и голосовать за Россию.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.