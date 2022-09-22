|
|
Россия ввела персональные санкции против канадских военных и чиновников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская сторона в ответ на санкции канадской ввела свои рестрикции в отношении канадских чиновников и военных, а также других граждан страны, включая глав компаний, всего в список вошли 87 человек, сообщил МИД России.
«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом [премьер-министра] Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Санкции введены против глав провинций и территорий, военных, руководителей компаний, поставляющих Киеву вооружения и т.д. В их числе оказались президент и генеральный директор компании Bombardier Inc. Эрик Мартель, журналистка-блогер, автор статей в Kyiv Post Керри Макэлрой, супруг главы минобороны Джон Нолтон и другие.
В конце августа премьер Трюдо заявил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.
Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
|
|
В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский представил «формулу мира» Украины
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Около Севастополя уничтожили подводный беспилотник
В Черном море у берегов Севастополя обнаружили подводный беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«О происшествии в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что многие жители города услышали взрыв от уничтожения беспилотника, но никакой опасности это не представляло.
В конце лета правительство Крыма на время проведения специальной военной операции запретило использовать большинство видов пиротехники и полеты гражданских дронов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
|
|
Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.
«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.
Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.
«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.
Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Предсказан уход из России полсотни банков
С российского рынка в ближайшие полтора года уйдут полсотни банков, в их число входят порядка 20–30 иностранных кредитных организаций, сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.
«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – предположил он в интервью «Известиям».
Сухов признался, что «прогнозировать такие истории сложно». «Но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. Число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300», – прогнозирует эксперт.
«Для сокращения количества банков в ближайшие годы все более заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций. Но в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений», – сказал он.
«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», – отметил Сухов.
Глава рейтингового агентства также сообщил, что к концу года АКРА ожидает валютный курс примерно 70 рублей за доллар, процентные ставки розничных депозитов – около 6–6,5% годовых.
Напомним, первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине, стал Goldman Sachs. Позднее об уходе из России объявили американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и другие кредитные организации.
Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области
|
|
В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в районе города Запорожья. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.
Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка ДНР, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Сватово Луганской нродной республики, Каховской ГЭС и города Херсона и 10 снарядов «Ольха» в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха ДНР, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона.
В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», – сообщил Конашенков.
В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области.
ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
|
|
Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
|
|
ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва. Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный комиссар Якутии назвал сумму денежного довольствия мобилизованных
|
|
Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – передает РИА «Новости» слова Авдонина на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: США превращаются в сторону конфликта на Украине
|
|
Вооружение стран НАТО используется для убийства мирных жителей России на границе с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, страны Запада сейчас накачивают Киев оружием и военной техникой, обучают персонал ВСУ.
«Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов. Фиксируем присутствие американских наемников и советников на поле боя. США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные в интервью изданию Newsweek.
Также Лавров отметил, что настойчивое желание Запада и США к глобальному доминированию приводит к деградации ситуации в мире.
«К сожалению, в Вашингтоне, похоже, все еще живут позавчерашним днем, мыслят категориями однополярности. Никак не могут смириться с тем, что современный мир более не западоцентричен. И никогда уже таковым не будет», – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что страны Запада под руководством Соединенных Штатов в открытую пытаются победить Россию «на поле боя» на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
|
|
Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
|
|
Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США поддержали расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил президент США Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Байдена.
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Ранее сообщалось, что американский президент Джозеф Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
|
|
«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД