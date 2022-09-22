Опубликован бюллетень для референдума в Запорожской области

В Запорожской области обнародовали бюллетень для голосования на референдуме о вхождении в состав России, его опубликовало местное издание «Запорожский вестник».

Документ составлен на русском и украинском языках. Он содержит вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Также приводится аналогичный текст на украинском, передает ТАСС.

На нем также есть разъяснение для голосующего, что нужно поставить любой знак в квадрате от варианта ответа «да» или «нет». Бюллетени, где знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен вовсе, признают недействительными.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область за день до старта референдума по вхождению в состав Российской Федерации готова к нему на 100%.