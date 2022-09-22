Мишустин заявил об учете новых вызовов в проекте бюджета на 2023–2025 годы

Проект бюджета России на 2023–2025 годы учитывает многие вызовы, стоящие перед Россией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Проект бюджета учитывает многие вызовы. Против России были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он подчеркнул, что в период подготовки бюджета правительство подробно проработало все возможные риски и получило одобрение президента по основным параметрам.

По его словам, правительство на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации.

«Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших Вооруженных сил и воинских формирований», – сказал Мишустин.

Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года «надо учесть все моменты, важные для страны».

«Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно», – подчеркнул премьер.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.