Предсказан уход из России полсотни банков

С российского рынка в ближайшие полтора года уйдут полсотни банков, в их число входят порядка 20–30 иностранных кредитных организаций, сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.

«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – предположил он в интервью «Известиям».

Сухов признался, что «прогнозировать такие истории сложно». «Но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. Число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300», – прогнозирует эксперт.

«Для сокращения количества банков в ближайшие годы все более заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций. Но в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений», – сказал он.

«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», – отметил Сухов.

Глава рейтингового агентства также сообщил, что к концу года АКРА ожидает валютный курс примерно 70 рублей за доллар, процентные ставки розничных депозитов – около 6–6,5% годовых.

Напомним, первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине, стал Goldman Sachs. Позднее об уходе из России объявили американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и другие кредитные организации.