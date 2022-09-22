Генконструктор Дегтярь: «Сармат» обесценит все наработки НАТО

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений, рассказал гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь.

«Сармат» обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», – передает РИА «Новости» слова Дегтяря.

Он уточнил, что уже на этапе эскизного проектирования, а затем и при разработке рабочей конструкторской документации создатели ракеты увидели, что большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет, можно масштабировать и применить в «Сармате», масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его морских прототипов.

«Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками и, во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты», – рассказал генконструктор.

Дегтярь также сравнил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» с ее предшественницей и назвал «Сатаной» в квадрате».

«После завершения испытаний и принятия на вооружение «Сармат» заменит ракетный комплекс «Воевода», который в классификации НАТО неслучайно носит название «Сатана» и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали «Сармат» «Сатаной-2» – я бы назвал его «Сатана» в квадрате», – сказал Дегтярь.

Он назвал «Сармат» своевременной заменой «Сатаны», которая существенно повысит боевой потенциал Вооруженных сил России и надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.

По словам генконструктора, в сложных геополитических условиях «Сармат» будет надежным щитом РФ, главным фактором ядерного сдерживания, гарантией сохранения мира и поводом для возобновления реальных переговоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Вся история «партнерских отношений» с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной – неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе или Россия имеет преимущество», – отметил Дегтярь.

Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно.

«Сармат» оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО», – сказал Дегтярь.

Он отметил также, что высокая вероятность преодоления ракетой «Сармат» противоракетной обороны противника обеспечивается за счет быстрого набора скорости.

«Сармат» обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета», – сказал Дегтярь.

По его словам, система управления МБР «Сармат» позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны.

«Бортовая система управления полетом «Сармата» обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе и после воздействия на ракету ПРО», – сказал Дегтярь.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.

Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.