Генерал-полковник рассказал о создании баллистической ракеты «Сармат»

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев.

«Что касается «Сармата», это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя «Авангарда». И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом», с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», – передает РИА «Новости» слова Каракаева, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что боевые блоки «Авангард» развивают скорость 28 махов, или 10 километров в секунду.

Разгон новейшей МБР «Сармат» в 1,5 раза короче, чем у «Воеводы», сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Чем короче активный участок траектории и разведения боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность данного ракетного комплекса (от систем ПРО –прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Каракаев.

Новая МБР «Сармат» будет использовать те же шахты, что и «Воевода», сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь.

У «Сармат» и «Воеводы» совпадают геометрические характеристики – это длина и диаметр

Ранее Сергей Каракаев заявлял, что вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.