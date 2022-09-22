Глава Горловки Приходько призвал прийти на референдум и доказать, что «мы – русские»

Политолог: Запад должен отказаться от войны до последнего украинца

«Видеообращение Владимира Путина стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Им дали понять, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить людей на освобожденных территориях. И ядерный шантаж с их стороны здесь неуместен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил в России частичную мобилизацию.

«Заявление президента Путина – своевременное, четкое и продуманное. Озвучено оно накануне выступления американского лидера Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщали СМИ, сегодня Байден произнесет слова о «крестовом походе» против нас и о всеобъемлющей поддержке иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Поэтому можно говорить, что видеообращение российского лидера стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Кроме того, мы четко понимаем, что сорванные российско-украинские переговоры лежат на совести Вашингтона и Лондона, которые заставили Киев отказаться от достигнутых договоренностей», – убежден собеседник.

«В этом контексте было важно высказаться о планах, которые есть у Москвы относительно дальнейшего развития ситуации. Во-первых, украинскому режиму целиком и полностью отказано в легитимности. Мы убеждены, что это преступная группа, которая незаконным образом получила власть в 2014 году и с тех пор ведет войну против нашей страны. Причем делается это при полной поддержке НАТО, в том числе с помощью современных видов западного оружия, а также при участии тысяч иностранных наемников, среди которых кадровые офицеры альянса», – подчеркнул он.

«Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы защитить народ Донбасса и других территорий от нелегитимного и враждебного режима. Президент заверил, что мы признаем все новые субъекты, которые захотят присоединиться к России. Причем речь идет не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Возможность для вступления в нашу страну есть и у других регионов, которые захотят избавиться от власти украинских нацистов», – полагает эксперт.

Оценивая общественные настроения, политолог отметил, что «безусловно, все обратили внимание на объявление частичной мобилизации». «Она касается в первую очередь резерва – то есть служивших и находящихся в запасе солдат и офицеров», – пояснил он.

«Уверен, что на освобожденных территориях это решение восприняли с ликованием. В России же, как мне кажется, часть людей может не понять принятых мер. Но подавляющее большинство наших граждан понимают и поддерживают решение президента. Поэтому можно сказать, что ситуация в стране и по периметрам наших границ находится под полным контролем», – убежден Данилин.

«Мне кажется, сейчас сохраняется небольшая надежда на то, что Запад натянет поводки и заставит своих «шавок» пойти на выдвинутые Россией условия. То есть Запад должен отказаться от войны до последнего украинца. Кроме того, есть надежда на то, что в Европе произойдет раскол на здравомыслящую часть общества и на полных дегенератов. Здравомыслящие европейцы перестанут поддерживать эскалацию конфликта. Хочется также верить, что внутри Украины также найдутся группы и силы, способные либо отказаться быть пушечным мясом и стать независимыми субъектами международной политики, либо же войти в состав России», – добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

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