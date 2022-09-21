Эксперты спрогнозировали итоги референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

В республиках Донбасса, на Херсонщине и в освобожденной части Запорожской области зафиксирован исторический максимум сторонников присоединения к России. О том, почему жители этих территорий больше не хотят быть частью Украины, рассказали эксперты в ходе круглого стола, посвященного предстоящим референдумам в Донбассе и на освобожденных территориях.

«В отношении жителей развязан лютый террор, в том числе и информационный, со стороны киевской хунты. Террор и обстрелы только способствуют росту пророссийских настроений и подчеркивают необходимость присоединения к России», – подчеркнул член Общественной палаты России Александр Малькевич, в последние два месяца не раз бывавший в Донбассе и на освобожденных территориях. Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в среду круглом столе на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Малькевич напомнил о недавних обстрелах Херсона и о том, как украинские силовики поступали с городами Харьковской области, которые они же впоследствии заняли. «Из здания Херсонской областной администрации я вышел за 15 минут до того, как туда прилетело пять ракет. Те гостиницы, где я жил в Херсоне и в Купянске, были уничтожены ударами HIMARS», – рассказал эксперт.

Очевидно, что Киев относится к этим территориям и, главное, к их жителям как к чужим, в свою очередь подчеркнул политобозреватель радио «Говорит Москва», член столичной Общественной палаты Александр Асафов. «Вспомним лозунг «Донбас буде або українським або безлюдним!» – «Донбасс будет либо украинским, либо безлюдным!» – заметил эксперт. – Люди на освобожденных территориях видят, что их бывшее государство ведет против них открытую террористическую войну. Оно обстреливает их из высокоточного натовского оружия, оно проводит теракты, оно угрожает репрессиями, говоря, что «любой, кто хотя бы задумается об участии в референдуме в Херсонской области, тут же получит 12 лет». Люди видят зачистки в Харьковской области, которые устраивают ВСУ, идут жуткие пытки, допросы. На этом фоне для людей вывод о немедленности референдума очевиден».

Асафов также отметил: та часть жителей освобожденных территорий, которая поверила украинской пропаганде и уехала в регионы, контролируемые Киевом, возвращается назад. «Люди увидели, что там они не нужны: ни работы, ни жилья, ни безопасности. Там к ним относятся, как к людям второго сорта на фоне постоянных подозрений в госизмене и регулярных допросов. Поэтому люди вернулись домой и сейчас выбирают свое будущее», – констатировал политолог.

«Инициативы о проведении референдумов идут снизу – от общества, – отметил Асафов. – Люди хотят быть с Россией. Когда появилась первая информация о том, что общественные палаты ДНР и ЛНР подали главам республик просьбы о референдумах, мне приходила масса сообщений из Херсона: «А как же мы?» – подчеркнул Малькевич. – Кстати, сегодня было удовлетворено обращение жителей и руководства Снегиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области о вхождении в состав Херсонской области. Люди хотят быть защищенными, присоединиться к России, поэтому они также примут участие в референдуме».

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О настроениях людей свидетельствуют соцопросы, проведенные 13 и 14 сентября в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, напомнил Сергей Юхин, эксперт симферопольского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), проводившего исследования. «По результатам опроса, мы зафиксировали исторический максимум числа сторонников проведения референдумов на этих территориях и поддержки идеи присоединения к России», – рассказал социолог.

Поддержка проведения референдума в ДНР составляет 86%, в ЛНР – 87%, в Запорожской области – 83% и в Херсонской области – 72%, и здесь видна постоянная динамика на повышение, констатировал Юхин. «Что касается идеи вхождения регионов в состав РФ: в ДНР этот показатель равен 94%, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87% и в Херсонской области – 80%, – перечислил Юхин. – Это результаты опроса именно электорально активных граждан, которые выразили желание прийти и проголосовать на референдуме».

«При этом, я думаю, что эти цифры вырастут после объявления дат проведения голосований и заявления Владимира Путина о том, что Россия обеспечит безопасность хода референдумов», – указал социолог.

Динамику роста пророссийских настроений на освобожденных территориях подтвердил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, также рассказавший про данные телефонного опроса. «Наибольшую готовность принять участие в референдуме показывают жители ДНР – 80%, и ЛНР – 83%. В Запорожской области намерены принять участие в голосовании 72%, в Херсонской области – 65%. Видят свой регион в составе России: в ДНР – 91%, в ЛНР – 90%, в Запорожской и Херсонской областях – по 80%», – сообщил он.

«Очевидно, нужно признавать и принимать новую реальность, в которой голосования, скорее всего, закончатся с позитивным результатом. Данные социологов это подтверждают. В ближайшие дни мы можем ожидать процесс по включению в Россию еще несколько субъектов федерации», – прокомментировал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Люди выбирают то будущее, в котором будут жить многие поколения. Они понимают, что у этого выбора есть гарантия определенности... Заявления президента и министра обороны подкрепляют этот выбор», – в свою очередь отметил Асафов.

По мнению Чеснакова, «объявление референдумов стало точкой невозврата в ряде процессов, которые мы наблюдали последние несколько месяцев». Это станет новым этапом противостояния России и Запада, которое уже сейчас имеет несколько измерений – политическое, военное, экономическое, культурное и другие, отметил политолог.

В этой связи, подчеркнул Чеснаков, объявление частичной мобилизации стало рациональным шагом. «Сейчас призываются те, кто имеет военный опыт, соответствующую военно-учетную специальность, и те, кто находится в запасе. Очевидно, что главной целью этой частичной – рациональной – мобилизации является защита новых границ России, которые увеличиваются более чем на тысячу километров. Рост военной группировки, которая сегодня обеспечивает защиту Донбасса, Запорожья и Херсона, произойдет в ближайшее время», – сказал политолог.

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