Посол ЛНР: Решение Путина о мобилизации вдохновило военных на фронте

«Принятые российским президентом решения воодушевляют не только простых людей на освобожденных территориях, но военных от ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов в четырех регионах Донбасса, Приазовья и Причерноморья.

«Мы получили конкретный сигнал от президента России о том, что итоги референдумов, к которым идет активная подготовка, будут имплементированы в российское законодательство. Тем самым открывается путь на вступление в состав Российской Федерации. Это очень важно для нас, поскольку наконец-то замкнется круг, который начинался с общественной инициативы», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Еще один важный аспект – частичная мобилизация. Речь идет о серьезном и значительном увеличении военной группировки на наших территориях. Это создаст условия для достойного приведения к ответу украинских боевиков», – утверждает дипломат.

«И третье, что не менее важно – военные, которые сейчас находятся в зоне боевых действий от республик, будут введены в состав Вооруженных сил РФ со всеми вытекающими из этого техническими, политическими, социальными и прочими последствиями. Это гарантирует нам дополнительное обеспечение техникой и снаряжением», – перечислил собеседник.

Мирошник отметил, что вышеуказанные решения президента Путина воодушевили не только мирное население, но и военных. «Решение поставленных задач коренным образом поменяет ситуацию на линии фронта, изменит военную обстановку в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях», – пояснил он.

Отдельно посол обратил внимание на вопрос обеспечения граждан во время проведения референдума на территории ЛНР. «Украина не скрывает последствий, которые нас ждут. Они попытаются максимально задействовать все свои террористические навыки, которыми активно пользуются в последнее время. И мы к этому готовимся», – уточнил он.

«В связи с этим, голосование в ЛНР в основном будет проводиться в виде подворовых обходов. Мы сделаем все, для того, чтобы не собирать в одном месте большие группы людей. Есть и относительно безопасные территории, где будут организованы классические избирательные участки. Более того, на территории России откроется порядка 180 участков, где свои голоса смогут оставить тысячи перебравшиеся в Россию беженцев», – объясняет дипломат.

На фоне готовящихся референдумов, отмечает собеседник, ситуация в ЛНР остается довольно тревожной. «С утра по территории республики было нанесено несколько ударов ВСУ. В частности, зафиксированы прилеты по населенному пункту Троицкое. По предварительной информации, были выпущены HIMARS. И такие обстрелы ведутся регулярно. Близлежащие территории постоянно находятся под ударом», – резюмировал Мирошник.

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. Такое решение вызвано наращивание агрессивной политики Запада на территории Украины. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. При этом Запад, по словам Путина, развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил , кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России составляют 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

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