Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября

|
21 сентября, среда | Последнее обновление — 10:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Разделы
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный.
Подробности...
У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России.
Подробности...
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата.
Подробности...
В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...
В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...
В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
-
Путин объявил частичную мобилизацию
|
|
Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.
Мобилизация начинается с 21 сентября.
Макрону отказали в разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль.
Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России
Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, опасения по поводу того, что принятые во вторник Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов «Парламентской газете».
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме собрались внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»
|
|
В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предлагают изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Инициатива была внесена в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
В Москве развернут инфраструктуру для поступления иностранцев в ВС России
В столичном миграционном центре «Сахарово» планируется развернуть инфраструктуру для помощи Минобороны в поступлении иностранцев на военную службу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В правительстве города «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», сказал Собянин, передает «Фонтанка».
Он отметил, что Госдума приняла закон, по которому иностранные граждане, служащие в армии по контракту, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал изучать западную военную технику на Украине
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.
«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.
Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.
«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
Путин: В ход против России пошел ядерный шантаж
|
|
Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», – передает ТАСС слова Путина.
«В ход пошел и ядерный шантаж», – подчеркнул он.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Опубликованы подробности указа о частичной мобилизации
Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.
«Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», – передает ТАСС текст документа.
Указ также устанавливает, что денежное содержание мобилизованных «соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту».
Там указано также, что контракты о прохождении службы в Вооруженных силах России будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
«Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом», – говорится в документе.
Частичная мобилизация объявлена в России уже с сегодняшнего дня.
«Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.
Там указано также, что мобилизованные граждане и контрактники могут быть уволены из армии в период действия частичной мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или в связи с судебным приговором.
«Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ: по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы», – написано в указе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Путин: Не можем отдать близких людей на растерзание палачам
Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам, заявил президент Владимир Путин.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – заявил Путин в обращении.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Шойгу озвучил потери России в СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Путин: Запад намерен разобщить и уничтожить Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада является разобщить и уничтожить Россию.
«Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России. Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну, хочет распада России на множество враждующих между собой областей», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Путин напомнил, в чем заключается секрет благополучия России
В основе благополучия России лежат единство и дружба народов страны, заявил президент Владимир Путин на праздничном мероприятии по случаю 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга – счастье». В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства поздравил жителей республик, и выразил уверенность, что они приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития регионов.
Путин: Российские военные грамотно действуют в ходе СВО
|
|
Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, заявил президент Владимир Путин.
Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.
«Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, главные цели спецоперации остаются неизменными.
«Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются», – сказал Путин в обращении к россиянам.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
|
|