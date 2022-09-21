Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.

«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.

В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.

В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.

Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.