Собянин рассказал о главных проектах Москвы

Несмотря на объявленную России экономическую войну, Москва развивается и продолжает совершенствовать проекты, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Собянин отметил, что самым важным было сделать Москву удобным и комфортным городом для тех, кто в ней живет. Он упомянул, что Москва реализует крупнейшую в мире программу развития транспорта, включающую новые дорожные развязки, скоростные диаметры и, конечно, сеть метро, говорится на сайте общества «Знание».

«Нас считали фантазерами, но за это время мы построили метро больше, чем вся Европа и Америка, вместе взятые», – отметил мэр Москвы.

По его словам, всем сложным комплексом московского транспорта управляет интеллектуальная транспортная система, которая фиксирует все нарушения правил дорожного движения и следит за безопасностью на дорогах.

Он также подчеркнул, что благодаря этому дороги Москвы сегодня самые безопасные в России и в московском транспорте действует удобная оплата проезда. Собянин добавил, что карта «Тройка» сегодня действует не только в Москве и Подмосковье, но и в Луганске.

Собянин рассказал, что за 10 лет в Москве благоустроены 900 парков. В числе этих проектов и парк Зарядье, ставший в этом году одной из площадок Просветительского марафона «Знание».

«Сегодня трудно представить город без Зарядья, без этого зала, без Парящего моста, без парковой территории рядом с Кремлем. Это одно из самых любимых мест, и я думаю, что город точно не ошибся, потому что это место не для нескольких сотен сверхбогатых семей, которые бы здесь жили, это для миллионов людей, для всех москвичей и гостей, которые приезжают сюда», – сказал он.

Московский мэр также уделил внимание проектам, направленным на улучшение качества жизни москвичей. Это мегапроект «Московская электронная школа», программа «Активный гражданин», смарт-медицина и многое другое. В частности, Собянин упомянул о том, что в 2022 году программа «Московский акселератор» стала победителем авторитетной международной премии Global Business Outlook Awards 2022.

«Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановилась. Не останавливается движение Москвы, не останавливаются улучшения, которые здесь происходят. У нас своя война – война за лучшее. И мы не сдадимся», – резюмировал он.