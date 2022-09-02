С флага ВМС Индии убрали колониальную символику

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально представил новый флаг индийских ВМС, лишенный «колониальной символики». Представление нового флага прошло в ходе церемонии ввода в строй нового авианосца «Викрант» индийской постройки в порту города Кочин на юге страны.

«От Маурьев до Гуптов (древние индийские державы – прим. ВЗГЛЯД), военно-морское мастерство Индии славилось даже в исторические времена. Махараджа Чатрапати Шиваджи (национальный герой Индии XVII века – прим. ВЗГЛЯД) построил внушительный флот. Британцы приняли различные жесткие и реакционные меры и ослабили нашу военно-морскую мощь», – передает ТАСС слова Моди.

На флаге, который использовали ВМС до 2 сентября, был изображен крест святого Георгия – национальный флаг Англии. Власти Индии, которая в 2022 году отметила 75-летие независимости, считают неуместным присутствие британской символики на флаге национальных военно-морских сил.

На новом флаге нет английского Георгиевского креста, это белое полотнище, в левом верхнем углу изображен национальный флаг Индии, а рядом размещено золотое изображение эмблемы ВМС на лазоревом фоне в золотом обрамлении. Эмблема вписана в восьмиугольник, который символизирует распространение мощи ВМС на все стороны света. Под ней девиз на санскрите: «Да будет благостен к нам Варуна», в современном индуизме Варуна – божество океана.

Как ранее сообщила канцелярия премьер-министра, новый флаг, который отражает «глубокие морские традиции Индии», будет теперь поднят на всех военных кораблях страны.

В пятницу в состав военно-морских сил Индии официально принят первый авианосец собственной индийской разработки и постройки «Викрант» (в переводе с санскрита – «Храбрец», «Смельчак»).

«Викрант» – большой и величественный, «Викрант» – особенный. Это не просто военный корабль, это свидетельство трудолюбия, таланта и влияния Индии XXI века», – сказал Моди. «Если Индия решает что-то сделать, то нет цели, какой она не могла бы достичь», – добавил премьер страны.

«Викрант» относится к классу легких авианосцев, он имеет длину 262 метра, ширину 62 метра и водоизмещение около 45 тыс. тонн. Корабль оснащен четырьмя газовыми турбинами общей мощностью 88 МВт и развивает максимальную скорость 28 узлов. На его борту может быть размещено до 30 летательных аппаратов, в том числе самолеты и вертолеты различных типов. Экипаж корабля составляет почти 1 тыс. 600 человек.