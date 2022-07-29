ВМС Индии передали авианосец собственной постройки «Викрант»

Первый самостоятельно построенный Индией авианосец «Викрант» передан судостроителями военно-морским силам страны, сообщило Всеиндийское радио со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны республики.

«Судостроительная верфь Cochin Shipyard Ltd (CSL, «Кочин шипярд») в четверг передала ВМС Индии первый построенный в стране авианосец «Викрант». В августе он будет официально принят в состав ВМС», – передает ТАСС сообщение индийского минобороны.

«Поступление «Викранта» на вооружение послужит укреплению ВМС Индии и повышению их роли в обеспечении безопасности в Индийском океане», – заявило оборонное ведомство.

Одновременно с передачей «Викранта» ВМС Индии получили от США первые два многофункциональных вертолета MH-60 «Ромео», которые войдут в состав палубной авиации нового авианосца. Согласно контракту с корпорацией Lockheed Martin, индийские ВМС к 2025 году получат 24 этих вертолета, предназначенных для противолодочной обороны, ударов по надводным кораблям противника и выполнения других боевых задач.

Авианосец «Викрант» также будет нести истребители российской постройки МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-31. По данным местной прессы, индийская сторона рассматривает и другие варианты самолетов для его оснащения.

«Викрант», водоизмещение которого составляет 45 тыс. тонн, является самым крупным военным кораблем, построенным на индийских верфях. Проектные работы над авианосцем начались в 1999 году, киль был заложен спустя десятилетие, корабль был выведен из своего сухого дока в 2011 году и спущен на воду в августе 2013 года. Работы над оборудованием авианосца задержала пандемия.

Напомним, в августе 2021 года Индия вывела первый самостоятельно построенный авианосец «Викрант» на ходовые испытания.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новый индийский авианосец имеет значение и для России.