В Кремле высказались о визите Пелоси в Армению

Михалков разъяснил разницу между «госпожой Галкиной» и «великими умами»

Кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков ответил певице Алле Пугачевой, которая сравнила себя с героиней его фильма «Раба любви» (1975) Ольгой Вознесенской.

В авторской программе «Бесогон», опубликованной на платформе «Смотрим», Михалков отреагировал на публикацию Аллы Пугачевой в его адрес. Вступившись за мужа, юмориста Максима Галкина, признанного в России иноагентом, певица опубликовала отрывок из михалковской «Рабы любви», написав: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков...»

«Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию. Во-первых, я ни слова никогда не говорил про нее дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма «Раба любви»? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: «Вы звери, вы звери... вы будете прокляты своей страной...» Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя, госпожой Галкиной, с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим – их никто не изгонял», – отметил режиссер.

Михалков напомнил, что беглецы-артисты «самоизгнались – они уехали сами». «И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы – великими умами и талантами, которые не согласились с властью... Сравнивать себя с ними – это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжали для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость», – подчеркнул режиссер.

Накануне Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.