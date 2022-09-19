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Кремль спросили о предложении Кадырова объявить самомобилизацию
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Предложение об объявлении «самомобилизации» должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарстане и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
В Госдуме отреагировали на просьбу Пугачевой стать иноагентом
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Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст России признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.
«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
В пятницу Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Накануне эстрадный певец и композитор Юрий Антонов заявил, что история Галкина – явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится.
СМИ: Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил
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Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом, сообщила газета The Sun.
Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой, передает ТАСС.
Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле – самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе установлены символы королевской власти – держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты «Куллинан – I» и «Куллинан – II». У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра. При этом люди, которые приходят проститься с монархом, имеют возможность находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от самого гроба, накрытого королевским штандартом.
Гроб с телом королевы с 17.00 (19.00 мск) 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 06.30 (08.30 мск) 19 сентября, когда состоятся похороны монарха.
Ранее в воскресенье власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ
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Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.
Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».
«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.
Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Михалков разъяснил разницу между «госпожой Галкиной» и «великими умами»
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Кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков ответил певице Алле Пугачевой, которая сравнила себя с героиней его фильма «Раба любви» (1975) Ольгой Вознесенской.
В авторской программе «Бесогон», опубликованной на платформе «Смотрим», Михалков отреагировал на публикацию Аллы Пугачевой в его адрес. Вступившись за мужа, юмориста Максима Галкина, признанного в России иноагентом, певица опубликовала отрывок из михалковской «Рабы любви», написав: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков...»
«Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию. Во-первых, я ни слова никогда не говорил про нее дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма «Раба любви»? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: «Вы звери, вы звери... вы будете прокляты своей страной...» Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя, госпожой Галкиной, с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим – их никто не изгонял», – отметил режиссер.
Михалков напомнил, что беглецы-артисты «самоизгнались – они уехали сами». «И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы – великими умами и талантами, которые не согласились с властью... Сравнивать себя с ними – это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжали для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость», – подчеркнул режиссер.
Накануне Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов
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Народная артистка СССР (1991), певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», – написала она в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), передает ТАСС. Пугачева также назвала Галкина искренним человеком.
В пятницу Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Накануне эстрадный певец и композитор Юрий Антонов заявил, что история Галкина – явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится.
В Польше признали поддержку России половиной человечества
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Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.
«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.
Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.
Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Володин: Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
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Вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал «победу», однако результат разочаровал «западных спонсоров».
«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. Что же случилось за это время?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что определять условия для прекращения конфликта должны украинские власти. С похожим заявлением выступила посол США на Украине Бриджит Бринк. Она сказала, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение «победы», достижению которой пытается способствовать Вашингтон.
При этом тот же Боррель заявлял в апреле, что «война» на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», – отметил Володин.
«Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», – отметил спикер нижней палаты российского парламента.
«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», – заключил Володин.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился, уничтожено большое количество живой силы и техники нацистов.
Стало известно о «вопиющем» требовании латвийских пограничников к россиянам
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами, сообщили в посольстве России в республике.
В диппредставительстве привели в качестве примера «вопиющее» требование подписать «некое заявление с осуждением российских властей».
«В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их (граждан России – прим. ВЗГЛЯД) в черный список», – рассказали РБК в посольстве.
Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.
С 19 сентября в Польше, Эстонии, Латвии и Литве вступает в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.
Кроме того, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Подпольщики заявили о бегстве главы Николаевской обладминистрации Кима в Одессу
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе, заявили местные подпольщики.
Активисты заявили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России
Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Шерил заявила, что Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными.
В пятницу глава американского государства Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Комментируя эту встречу, жена американской баскетболистки сказала, что «администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
Американский генерал-лейтенант раскрыл ложь Белого дома о Киеве
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США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять им (Украине – прим. ВЗГЛЯД) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы – уже сторона этого конфликта», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
8 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов.
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Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
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Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
Минобороны показало работу «крылатой пехоты» на Украине
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления ВСУ военнослужащими ВДВ в ходе СВО.
«Российские десантники шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Фигурист Малинин внесен в Книгу рекордов Гиннесса за выполнение четверного акселя
Выступающий за США фигурист Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив первым на соревнованиях четверной аксель.
17-летний спортсмен исполнил прыжок на турнире U.S. International Classic, где занял первое место, набрав 257,28 балла, передает РИА «Новости».
«Только два фигуриста – Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев – младший – пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях до того, как 17-летний Малинин успешно его приземлил во время произвольной программы в Лейк-Плэсиде. Это последний прыжок, который был успешно выполнен в четыре оборота», – говорится в описании достижения на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.