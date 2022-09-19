Власти Херсонской области исключили возможность украинского вторжения

Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», – написал он в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. Погибли три человека и более десяти пострадали. На месте обстрела специалисты обнаружили элементы американской ракеты HIMARS.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.