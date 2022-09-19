Минобороны собралось принять на вооружение компактный пистолет Лебедева

Минобороны рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение МВД и Росгвардии соответственно, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

В России 19 сентября – День оружейника. Праздник отмечается с 2012 года.

«На вооружение в МВД России принят пистолет ПЛК (пистолет Лебедева компактный), на вооружение Росгвардии принят на вооружение пистолет МПЛ (модульный пистолет Лебедева). После подписания контрактов на поставку планируется начать поставки этих изделий. Могу сказать также, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного», – передает РИА «Новости» слова Лушникова.

Пистолет Лебедева компактный разработан в концерне «Калашников» на базе пистолета Лебедева под патрон 9х19 мм. От базовой версии облегченный ПЛК отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.

По словам Лушникова, создание нового ручного пулемета РПЛ-20 находится на этапе опытно-конструкторских работ (ОКР).

«По РПЛ-20 мы находимся на этапе опытно-конструкторских работ. Они ведутся в полном соответствии с графиком», – передает ТАСС слова президента концерна.

По его словам, совместное предприятие (СП) Индии и России по производству автоматов АК-203 начало работу.

«Совместное предприятие уже начало работать (Indo-Russian Rifles Private Limited). В этом СП мы представляем Россию вместе с Рособоронэкспортом. СП работает, все идет по плану», – сказал Лушников.

Ранее группа компаний «Калашников» подготовила серийное производство новых пистолетов Лебедева компактных (ПЛК), которые МВД приняло на вооружения для замены пистолетов Макарова (ПМ).