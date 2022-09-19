Байден обещал поддерживать Украину «сколько потребуется»

Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.

Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.

Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой» Киева.