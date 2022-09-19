|
|
Байден обещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой» Киева.
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Россия собралась требовать арбитража против США
|
|
Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу
|
|
В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.
«Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает «медвежью услугу» и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет», – подчеркнул Полянский.
«В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», – заявил он.
Также Полянский рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.
Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.
Как передает источник, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
|
|
Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
Чиновник НАТО надел украинские носки с оскорбительной для россиян надписью
Глава Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись, сообщают информационные агентства.
Надпись находится на щиколотках носков украинского бренда. Снимок с Сартсом в этих носках появился в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства, так как на встрече был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы. Сартс также подтвердил, что был на встрече именно в этих носках, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди.
Американский генерал-лейтенант раскрыл ложь Белого дома о Киеве
США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять им (Украине – прим. ВЗГЛЯД) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы – уже сторона этого конфликта», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
8 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
|
|
Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США енотов обвинили в измене родине
Один из законодателей округа Олбани американского штата Нью-Йорк Сэм Фейн обвинил енотов в «непатриотизме».
Чиновник заметил, что пока его нет дома, в жилье пробираются еноты. Животные, в основном, наносят вред мебели, воруют еду, ползают в вещах, а также оставляют после себя неприятный беспорядок, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на портал UPI.
Однако больше всего американца возмутило не это, а то, что еноты много раз испражнялись на флаг Соединенных Штатов. По его словам, животные залезли в шкаф со американским знаменем и нагадили на него.
После этого Сэм Фейн назвал данных енотов «непатриотичными».
Летом прошлого года в Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС Украины обстреляли из HIMARS администрацию Херсонской области
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье попытались ударить по администрации Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО сбили все шесть ракет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально 15 минут назад укронацисты <...> попытались нанести удар именно по администрации области. ПВО сработала, все ракеты сбиты. Никто не пострадал. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Ранее ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, в результате которого четыре человека погибли, 13 пострадали.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В центре Мелитополя подорвали машину с мирными жителями
Автомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя в воскресенье вечером, находившиеся в машине люди живы, сообщили СМИ.
Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, передает РИА «Новости».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.
В пятницу в Мелитополе также уже была слышна серия взрывов. Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ
|
|
Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.
Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».
«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.
Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», –заявил один из них.
Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
|
|
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.
Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.
Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
|
|
Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предрекли национальную катастрофу из-за президентства Байдена
|
|
Соединенные Штаты стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для американского издания The Washington Times.
«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании… однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Автор указывает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, Чамли отмечает, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.
«Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую», – резюмировалось в материале.
Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд – после падения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале.
Ранее британская газета The Guardian написала, что внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта.
Согласно опросу Morning Consult, гражданскую войну между республиканцами и демократами считают вероятной 40% опрошенных американцев.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
|
|
Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД